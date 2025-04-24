Сегодня это просто гастрономическая "машина времени": почему вам стоит посетить Владимирский рынок в Киеве

"Телеграф" рассказывает об истории, культурном значении и вкусных традициях одного из старейших рынков столицы

Владимирский рынок – это не просто торговая площадка в центре Киева, а настоящий живой музей городской истории, ведущий свое начало с XIX века. Его уникальная судьба тесно связана с развитием столицы, архитектурными экспериментами и гастрономическими традициями, которые сохраняются и развиваются до сих пор.

Владимирский рынок – это уникальное сочетание истории, архитектуры и гастрономии. Его стоит хоть раз посетить каждому, кто хочет ощутить настоящий дух Киева.

Исторические начала и трансформации

Первые торговые ярмарки у церкви святого князя Владимира возникли еще в 1830-х годах в районе, который тогда называли "Новое строение". Именно церковь дала название будущему рынку, который официально основали 1 декабря 1888 Киевской городской управой. Тогда рынок располагался на месте современного Дворца "Украина" — символа советской эпохи, впоследствии изменившего лицо района.

В 1936 году советские власти разрушили Владимирскую церковь, но рынок сохранил свою популярность и статус важного торгового центра. В 1960 году было принято решение перенести рынок на современную локацию — на улицу Горького, теперь Антоновича, где за три года было построено уникальное здание крытого рынка в стиле конструктивного модерна.

Архитектура конструктивизма

Новое здание Владимирского рынка, созданное архитекторами К. С. Фельдманом, Г. К. Ратушинским и инженером Л. Г. Дмитриевым, стало настоящим инновационным проектом своего времени. Она сочетает в себе зародившийся в конце XIX века интернациональный стиль с функционализмом — идеей максимального удобства и рациональности для торговли.

Рынок имеет площадь более 3 тысяч квадратных метров с 485 крытыми торговыми местами и более 400 открытыми. Особенностью здания является крыша в виде опускающихся в центр треугольных вантовых оболочек, а также стеклянные фасады, наполняющие пространство естественным светом. В подвале расположены 19 холодильных камер и специальные помещения для хранения мяса и других продуктов, что делает рынок очень современным даже по сегодняшним стандартам.

Гастрономический калейдоскоп и культурное наследие

Владимирский рынок – это не только место для покупок, но и культурный феномен. Здесь можно найти продукты, употребляемые киевлянами более ста лет назад, а также новинки современной гастрономии. С 2021 года на рынке проводят уникальные гастроэкскурсии "Попробуй историю Киева по вкусу", где рассказывают о традициях празднований, истории появления различных продуктов на столе киевлян, а также о важных исторических событиях, влияющих на питание, в частности период Голодомора.

Эти экскурсии помогают ощутить дух города через призму вкусов и ароматов, хранящихся на прилавках рынка. Они раскрывают, как изменялись гастрономические предпочтения киевлян от поздней имперской эпохи до настоящего времени.

Современный статус и значение

Сегодня Владимирский рынок продолжает работать каждый день, кроме понедельника, с 7:00 до 19:00, предлагая широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Его удобное расположение в Голосеевском районе на пересечении улиц Антоновича, Немецкой и Владимиро-Лыбидской делает его одним из самых популярных мест для покупок в столице. Архитектурная уникальность, богатейшая история и живые традиции делают Владимирский рынок не просто торговым центром, а настоящей достопримечательностью Киева, сохраняющей и преумножающей культурное наследие города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о рынке, который являлся символом старого Киева. Как на этот рынок повлияла железная дорога и что сейчас на его месте.