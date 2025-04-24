Есть только три реалистичных сценария прекращения боевых действий: экс-посол в США объяснил, какие именно

Украина и Россия не истощены, а капитулировать обе воюющие стороны не собираются

Есть только три случая, когда прекращение боевых действий в Украине, учитывая разгар войны и ее особенности, может быть реалистичным – и два из них для Украины точно неактуальны. При этом Украине действительно следует выходить из боевых действий уже в этом году.

Такое мнение высказал посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый в интервью телеканалу "Прямой". По его словам, прекращение боевых действий – это последствия либо полного истощения, либо капитуляции, либо принуждения со стороны третьих стран.

"Первое, две стороны уже не могут дальше идти, ну, патовая ситуация. Вторая — это когда капитуляция, одна победила вторую. И третья, ну, возможно, под большим международным давлением устанавливаются правила, которые не устраивают ни одну сторону, ни другую. Пожалуй, это наш сейчас случай. Тоже на чем-то основано", – объяснил он.

При этом посол отметил, что Европа сейчас наконец-то поняла угрозу быть вовлеченной в полномасштабную войну с Россией, если Путину дать возможность достичь своих целей в Украине хотя бы частично. Европейские страны планируют усиливать украинские вооруженные силы и развивать собственные армии. Потому даже отказ США от поддержки Украины ничего не изменит.

"Европа чувствует угрозу, сейчас уже чувствует, в отличие от того, как это было в начале действительно российско-украинской войны, я имею в виду в 14-м году. Они тогда не относились серьезно к разговорам с Украиной о том, что "вы можете быть следующими". Теперь относятся, мы это видим по подходам к оборонным бюджетам, по многим-многим вещам. И это не Трамп на самом деле заставляет их увеличивать расходы на оборонные бюджеты. Это осознание той войны, которая подходит", – отметил он.

Отметим, что Европа готова и дальше помогать Украине, даже если президент США Дональд Трамп откажется от поддержки. Польша, Германия, Франция и другие страны считают, что безопасность Украины оказывает прямое влияние на их собственную безопасность.

Между тем Путин переигрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938". Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который включает в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок для президента России Владимира Путина.