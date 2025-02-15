Украину не пригласили на переговоры США и России

На данном этапе России нужна пауза для перевооружения

Украину не приглашали на переговоры по завершению войны, которые якобы должны состоятся в ближайшие дни между представителями США и России в Саудовской Аравии. При этом в Киеве не понимают, почему Вашингтон идет по этому пути.

Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире единого марафона новостей. По его словам, сейчас Москва не хочет переговоров.

"Россия не хочет переговоров, она хочет формальный переговорный стол, на котором она получит несколько вещей: первое — оперативную паузу, чтобы доапгрейдить свою армию; второе — для того, чтобы повысить свои ультимативные требования и третье — чтобы проспекулировать на теме санкций", — сказал Подоляк.

При этом он отметил, что тема снятия санкций выглядит странно, однако скорее всего это не будут проводить на практике. Подоляк говорит, что в этом не заинтересованы США, которые хотят перераспределить влияние на глобальных рынках и получить от этого больше дохода.

"Поэтому к этому надо относиться спокойней. Но я не совсем уверен, что с РФ надо проводить подобные переговоры на разных уровнях, потому что… Какая цель? Если цель обнулить свою репутацию, тогда можно пойти по тому пути", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что глава Госдепа США Марко Рубио вскоре посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с представителями России по поводу завершения войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь отмечал, что украинская сторона официально не была проинформирована об этих переговорах, а потому о формировании делегации пока речи не идет.