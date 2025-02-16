"Война уже в Европе": интервью с главой МИД Эстонии о Трампе, Путине и Украине

Эстония выступает за большее лидерство Европы

Мюнхенская конференция безопасности-2025 стала настоящим wake-up call или "холодным душем" для стран Европы. Стало очевидно, что строить диалог с новой администрацией США стоит только на основе "меньше разговоров, больше дел". Такой позиции давно придерживаются страны Балтии, в частности, Эстония. Ведь Таллин понимает, как много на кону.

Об основных вызовах на полях конференции в Мюнхене "Телеграф" пообщался с Маргусом Цахкной — министром иностранных дел Эстонии.

— Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции заявил о созданной карте возможного международного военного контингента в Украине. Есть ли в Эстонии какие-то наработки или обсуждения по поводу подобных миссий?

— Эстония, конечно, готова к дискуссии. Нам следует обсудить гарантии военной безопасности для Украины.

Конечно, членство Украины в НАТО — самая эффективная гарантия, и мы все еще стоим на позиции, что мы не можем отказываться от этого. Но мы также должны обеспечить Украине гарантии безопасности во главе с Европой и при поддержке США, и я имею в виду военное представительство. Какая коалиция может быть создана вместе с НАТО — это вопрос дискуссий, но мы должны обсуждать это среди союзников. С Украиной, с Европой, из США, а не с Путиным.

Это отправная точка. Мы не можем обсуждать с Путиным гарантии безопасности, потому что он агрессор. И мы должны сделать это прямо сейчас, потому что президент Зеленский также сказал в своей речи, что не может быть мира или каких-либо переговоров, которые были бы успешными без Украины, Украины, и Европы, Европы. Но это все о Европе, потому что Украина находится в Европе. Давайте сядем и обсудим, что мы можем положить на стол переговоров.

— Дональд Трамп имел прямой разговор с Путиным, и так понимаю, что европейские союзники не знали о его намерениях.

— Нет, мы не знали о телефонном звонке, как не знал и президент Зеленский. Я говорю прямо, что Путин не изменил своих целей, и его цель была не только о захвате украинских территорий и уничтожении Украины, но и об архитектуре европейской безопасности, и о нас также — странах Балтии, Польше, Финляндии, Швеции и так далее.

Поэтому я не могу понять, почему Трамп решил отказаться от некоторых возможностей или почему он не усилил позиции Украины, в частности, относительно членства в НАТО и гуманитарной безопасности. Это не те вопросы, от которых нужно отступать. Нужно ослаблять Путина, усиливать давление, вводить санкции, работать с замороженными активами — задействовать все, что есть на столе.

Не может быть никаких решений без Украины, а также без Европы и нам нужно держаться вместе.

— Должна ли Европа иметь собственную стратегию по отношению к Украине?

— Конечно, мы должны иметь свою стратегию. Нам нужна уверенность в себе, в том, с чем нам действительно повезло.

Но у нас есть все деньги мира. Мы самая богатая часть мира. Следовательно, нам нужна уверенность в себе, нам нужно единство, нам нужно понять, что Украина – это Европа.

Мы также должны понять, что Украина может предложить много безопасности, ресурсов, людей, возможностей для будущего, в том числе и для Европы. Речь идет не только о помощи Украине, но и о том, что вместе мы сильнее.

— И по вопросу как раз безопасности. Скажите, какая ситуация сейчас в регионе Балтийского моря?

– Наши планы не изменились. Мы видим более активную Россию, мы увидим более активный Китай, Северную Корею.

Итак, война уже тоже в Европе. Не в традиционных формах, но это гибридная война.

Мы увеличиваем наши расходы по обороне до 5% [от ВВП]. И выступаем за европейское лидерство в любом случае. Хорошо, что нам не нужно менять планы, которые мы составили много лет назад. Нам просто нужно объяснить Европе, что это самый дешевый и эффективный способ поддержать Украину, а также инвестировать в собственную обороноспособность, чтобы избежать всего, что может произойти.

— Многие сравнивают наше время с 1938 годом. Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибки прошлого?

— Я написал статью об этом еще в прошлом году в американских СМИ. Нам просто нужно понять, что с диктатором и агрессором нельзя вести переговоры и нельзя заключать соглашения.

Нам нужно изменить цель, а для этого необходима сильная позиция. То, чего мы не имели в 1938 году, и все эти зверства, произошедшие позже, были высокой ценой для всего мира. Итак, мы имеем эту возможность, которую Украина "купила" всем нам за три года борьбы и мы можем избежать всего.

Есть такое выражение, что люди не могут учиться на чужих ошибках. Они должны делать свои.

Я надеюсь, что мы умнее. Вопрос в том, что в случае с Эстонией мы всегда были ценой [которую пришлось платить за ошибки]. Мы не хотим снова ею стать.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Мюнхене назвали три фазы завершения войны в Украине. Для прекращения огня и предстоящих переговоров необходимы четкие гарантии безопасности для Украины, включающие поддержку ЕС и дополнительные гарантии от США.