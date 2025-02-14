Пассажирский самолет из Германии "заблудился" и оказался в Крыму (фотофакт)

Борт зафиксировали возле Ялты

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные самолеты. Однако на этот раз был замечен немецкий самолет над территорией временно оккупированного Крыма.

Борт летел с пассажирами. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. 9 февраля на карте полета самолет летел через Черное море в Токио.

Рейс ANA204/B789 авиакомпании All Nippon Airways вылетел из Франкфурта около 10:30 (по киевскому времени) и пересек воздушное пространство Черного моря около 13:00 (по киевскому времени).

Полет самолета, по данным Flightradar24, мог выглядеть так:

Борт, согласно карте полетов, пролетел над закрытым воздушным пространством, а именно над Черным морем, его также зафиксировали радары и во временно оккупированном Крыму, а именно возле Ялты. Пересек воздушную границу Грузии борт полетел через Казахстан в Токио и прибыл туда около 23:30 (по киевскому времени).

Обратите внимание, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что над Украиной заметили пассажирский самолет из Египта.