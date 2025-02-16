Тысячи людей без отопления: РФ ударила по ТЭЦ в Николаеве, что о ней известно

В результате атаки пострадал один человек

В ночь на 16 февраля россияне прицельно атаковали критическую инфраструктуру в Николаеве. Враг повредил тепловую электростанцию ​​города с целью оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, на стоящее время без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов.

"Все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения в дома, школы и больницы. В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение 3 модульных котельных в учреждениях здравоохранения", — говорится в сообщении.

Также Шмыгаль подчеркнул, что сейчас координируют усилия центральной и местной власти по помощи людям.

Сам он лично дао поручение провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по данному вопросу. По ее итогам будет принят еще ряд мер по обеспечению теплом жителей города.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона рассказал, что во время атаки пострадал один из работников ТЭЦ. Сейчас он находится в больнице.

"Это работник предприятия "Николаевская ТЭЦ". Это уже не секрет, потому что россияне знают, куда они стреляют, николаевцы знают, что у них в некоторых домах сейчас исчезло отопление", – рассказал Сенкевич.

По его словам, этой атакой россияне оставили большую часть города без централизованного теплоснабжения. Также отмечается, что в результате удара была полностью разрушена генерация электроэнергии – она не подлежит восстановлению в ближайшее время.

"Сегодня у нас есть главная цель – запустить отопление, хотя бы ту часть ТЭЦ, которая работала на отопление горожан", – подчеркнул мэр.

Городской глава добавил, что российские беспилотники атаковали также другие районы города. Один из дронов попал в проезжую часть на проспекте Центральном. Там было повреждено 18 нежилых объектов – магазины, рестораны и бизнес-центры, к тому же пострадали 4 жилых многоквартирных дома. Также под атакой был Заводской район. Обошлось без жертв.

Николаевская ТЭЦ — что о ней известно

Это теплоэлектроцентраль, предназначенная для централизованного обеспечения теплом промышленных предприятий, жилых и административных зданий Николаева с поставкой электроэнергии в энергосистему Украины.

Станция обеспечивает отоплением более 40 % многоэтажных жилых домов и промышленных предприятий Николаева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 февраля россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы гремели сразу в нескольких областях.