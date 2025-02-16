"Реал" - "Ман Сити": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Испанский суперклуб примет английский гранд

В среду, 19 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА завершится стыковой раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити".

В прямом эфире в Украине суперматч "Реал" — МС покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра "Реал" — МС состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 99 грн). В первой игре Сливочные одержали гостевую победу со счетом 2:3.

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Реал"

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в пятницу, 21 февраля, в Ньоне (Швейцария).

Добавим, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов, донецкий "Шахтер", не сумел квалифицироваться в плей-офф, заняв 27-е место в основном этапе. В последнем туре Горняки уступили "Боруссии" Д (1:3).