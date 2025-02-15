России придется идти на уступки: Келлог рассказал, как может закончиться война в Украине

Представитель США призывает не ждать победы как во время Второй мировой войны

Во время мирных переговоров по завершению войны России против Украины, Кремлю придется пойти на ряд уступок. В том числе речь пойдет и о возвращении оккупированных территорий.

Такое заявление сделал специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Это должны быть и территориальные уступки, может быть отказ использования вооруженных сил, уменьшение количество личного состава. В качестве примера можно привести альянс с Ираном, КНДР, Китаем. Важно, чтобы он не формировался", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какими должны быть уступки со стороны Москвы.

При этом он намекнул на то, что санкции против РФ могут быть значительно хуже. Келлог отметил, что введенные санкции на бумаге можно оценить на "6 из 10", но реализованы они на "3 из 10".

Кроме того, Келлог отметил, что завершение войны в Украине не будет напоминать завершение Второй мировой войны.

"Давайте будем честными. Украина смело боролась. Первое, что надо сделать – остановить кровотечение, а дальше – лечить. Какой бы план ни был, нужно хорошо подумать… Если вы думаете о победе как во Второй мировой – этого, наверное, не произойдет", — сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для прекращения огня и предстоящих переговоров необходимы четкие гарантии безопасности для Украины. Они должны включать в себя поддержку ЕС и помощь от США.