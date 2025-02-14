Мюнхенская конференция: главные заявления Зеленского, партнеров и представителя Трампа

Одна из главных тем – война в Украине и поиск пути к миру

В пятницу, 14 февраля, в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Она будет длится три дня и одна из главных тем — война в Украине и поиск пути к миру. В Мюнхене запланированы встречи делегаций Украины и США, а также выступления ряда политиков.

Детальнее о том, как проходит Мюнхенская конференция-2025, рассказывает "Телеграф".

15:45 Началось выступление вице-президента США Джей Ди Венса. Он подчеркнул, что Штаты могут помочь достичь мира в Украине. Администрация Дональда Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью. По его словам, вопрос границ Украины после достижения мира следует выяснять на переговорах.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, это не Россия, не Китай, а угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей", — подчеркнул Вэнс.

15:37 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в настоящее время Европа и мир столкнулись с историческим вызовом, который следует преодолевать. Она подчеркнула, что Украина угнетет мир и готова работать ради этого, а вот РФ хочет мира на своих условиях, которые ослабляют европейское государство.

"Павшая Украина ослабит Европу, но и ослабит США. Это сделает более интенсивными вызовы в Тихоокеанском регионе. Авторитарные режимы наблюдают за нами очень внимательно. И смотрят, какой выбор мы делаем. Украине нужен мир через силу", — сказала Урсула фон дер Ляен.

15:30 Официальное открытие конференции по Киеву. 14 февраля выступят вице-президент США Джей Ди Венс и президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что в конференции в Мюнхене примут участие более 800 участников из 110 стран. В течение трех дней будут решаться самые глобальные вопросы, в том числе и мира в Украине. Участие в конференции принимает и президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что он проведет встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Вероятно, вопрос редкоземельных ископаемых и недр будет подниматься также.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский сказал, продолжат ли США помогать Украине и высказался о переговорах.