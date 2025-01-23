"Динамо" на втором сборе в Турции: расписание, трансляции и результаты матчей (видео)

"Динамовцы" готовятся ко второй части сезона 2024/25

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Накануне Бело-синие сыграли 5 товарищеских матчей, а также один официальный поединок в Лиге Европы.

Подопечные Александра Шовковского проведут еще 3 спарринга в Турции. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание, трансляции, результаты и обзоры контрольных матчей "Динамо" на втором сборе в Турции (обновляется)

Четверг, 23 января

"Динамо" – "Ллапи" (Косово) — 15:00

Четверг, 6 февраля

"Динамо" — "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

Понедельник, 10 февраля –

"Динамо" — "Эсбьерг" (Дания)

Напомним, по итогам семи туров Лиги Европы "Динамо" набрало одно очко и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.