"Динамо" на втором сборе в Турции: расписание, трансляции и результаты матчей (видео)
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"Динамовцы" готовятся ко второй части сезона 2024/25
Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Накануне Бело-синие сыграли 5 товарищеских матчей, а также один официальный поединок в Лиге Европы.
Подопечные Александра Шовковского проведут еще 3 спарринга в Турции. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание, трансляции, результаты и обзоры контрольных матчей "Динамо" на втором сборе в Турции (обновляется)
Четверг, 23 января
"Динамо" – "Ллапи" (Косово) — 15:00
Четверг, 6 февраля
"Динамо" — "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
Понедельник, 10 февраля –
"Динамо" — "Эсбьерг" (Дания)
Напомним, по итогам семи туров Лиги Европы "Динамо" набрало одно очко и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).
Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.