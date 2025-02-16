Экономия на стирке: как сэкономить деньги, используя ночные тарифы

Ночные тарифы и двухфазные счетчики: секрет экономии на стирке

Экономия на счетах за электроэнергию — одна из главных тем для обсуждения среди домохозяйств. Одним из способов сократить расходы на электроэнергию есть использование бытовых приборов в ночное время.

Особенно это актуально для стиральных машин, ведь стирка ночью может помочь значительно снизить затраты на электроэнергию.

Ночные тарифы и двухфазные счетчики

Одним из главных способов экономии есть использование двухфазных (или двухзонных) счетчиков электроэнергии. Такие счетчики разделяют день на два периода: дневной и ночной. Ночные тарифы обычно значительно ниже дневных, что позволяет экономить до 50% или более на потреблении электроэнергии ночью.

В Украине ночной тариф действует с 23:00 до 7:00. В настоящее время электроэнергия стоит значительно дешевле. К примеру, если дневной тариф составляет 4,32 грн за кВт-час, то ночной тариф может быть всего 2,16 грн за кВт-час.

Преимущества ночной стирки

Экономия денег: Основное преимущество ночной стирки – это значительная экономия на счетах за электроэнергию. Используя стиральную машину ночью, вы можете воспользоваться пониженной стоимостью электроэнергии.

Уменьшение нагрузки на сеть: Использование электроприборов ночью помогает уменьшить нагрузку на сеть, что способствует стабильности ее работы.

Экологичность: Меньшая нагрузка на электрическую сеть позволяет уменьшить использование дополнительных электрогенераторов, которые могут быть менее экологичными.

Как вычислить экономию?

Для вычисления экономии на работающей ночью стиральной машине нужно знать ее потребление электроэнергии за цикл стирки. В среднем стиральная машина потребляет 1,5 кВт за цикл, если вы пользуетесь ею дважды в неделю, то за месяц она потребляет 12 кВт (1,5 кВт*2 раза в неделю*4 недели).

При дневном тарифе (4,32 грн за кВт-ч) месячные расходы составят 51,84 грн (4,32 грн*12 кВт). При ночном тарифе (2,16 грн за кВт-ч) – 25,92 грн (2,16 грн * 12 кВт). Таким образом, экономия составит 25,92 грн. в месяц. В год это дает экономию 311,04 грн.

Если добавить сюда использование других электроприборов, таких как посудомоечные машины, бойлеры, электрообогреватели, экономия может возрасти в несколько раз.

Экономия на счетах за электроэнергию может быть значительна при правильном использовании ночных тарифов и двухфазных счетчиков. Стирка ночью — это один из примеров, как можно снизить затраты. Следует рассмотреть и другие бытовые приборы и использовать их ночью, чтобы максимально использовать преимущества пониженных тарифов.

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