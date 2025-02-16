Что запорожец делал за Дунаем? История культовой украинской оперы и ее выдающегося творца
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Чем прославился украинский композитор, оперный певец и драматург Семен Гулак-Артемовский
История украинской музыкальной культуры известна многими шедеврами мирового уровня. Одним из величайших произведений отечественных композиторов была и остается культовая опера "Запорожец за Дунаем" (1863) Семена Гулака-Артемовского.
К моменту ее создания в Западной Европе уже были известны образцы очень популярной итальянской школы оперного искусства, а именно ее ответвления, известного как опера-буффа (шуточная опера). Среди самых известных авторов оперы-буффа отметим собственно итальянцев Джованни Перголези, Доменико Чимарозу, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини и гениального австрийца Вольфганга Амадея Моцарта.
Но произведение украинского композитора, оперного певца и драматурга Семена Гулака-Артемовского (1813—1873) и сегодня остается блестящим образцом лирико-комического театрального искусства, с яркими элементами буффонады, однако абсолютно национального по духу.
Не только "Запорожец за Дунаем"
Семен Гулак-Артемовский родился 4 (16) февраля 1813 года на хуторе Гулаковщина недалеко от города Городище Черкасской области, в семье священника Покровской церкви Степана Гулака-Артемовского и его супруги Варвары. Отец был прямым потомком Ивана Гулака – наказного полковника, генерального обозного Войска Запорожского времен гетманства Петра Дорошенко и Ивана Самойловича – Ивана Гулака. Родной дядя Семена – известный украинский культурно-образовательный деятель и поэт-баснописец, ректор Харьковского университета Петр Гулак-Артемовский.
После учебы в Киевском уездном духовном училище и семинарии способный юноша, имевший уникальной красоты голос, начал петь в митрополичьем хоре при Софийском соборе и хоре Михайловского Златоверхого монастыря.
Впоследствии Семен переехал в Санкт-Петербург, где по протекции российского композитора Михаила Глинки стал петь в придворной капелле в Санкт-Петербурге. Очень скоро он вышел на первые роли среди солистов, выступал с сольными концертами.
Следующим этапом в жизни талантливого юноши стала поездка в Италию и Францию, где он учился у лучших педагогов. По возвращении в столицу начинает выступать на сценах императорских театров, исполняя ведущие партии в российских и итальянских операх.
Еще с молодости Семен Гулак-Артемовский был знаком с произведениями выдающихся украинских композиторов Артемия Веделя и Дмитрия Бортнянского. Уже в конце 1840-х, чувствуя неразрывную связь с родной землей, он начал работать на композиторской ниве. В его наследии вокально-хореографический дивертисмент "Українське весілля" (1851) и водевиль "Ніч напередодні Іванового дня" (1852), обработка украинских народных мелодий, в частности песен "Спать мені не хочеться" и "Ой на горі та й женці жнуть". Как певец Семен Гулак-Артемовский продолжал исполнять оперные арии, а также выступал в спектаклях драматических театров преимущественно украинского репертуара.
В Санкт-Петербурге он познакомился со многими земляками. О патриотических взглядах Семена Степановича говорит крепкая дружба с Тарасом Шевченко. Известный украинский музыковед Мария Загайкевич писала: "Одно из самых интересных соло Гулака-Артемовского, посвященное Т. Шевченко, – оригинальная композиторская интерпретация народно-песенного текста "Стоїть явір над водою" – было впервые исполнено в спектакле "Солдат-чародей" ("Москаль-чарівник". — Ред.) (1858). Стоит отметить, что не только жанровый уклон, но и украинский характер произведений Гулака-Артемовского соответствовал репертуарной направленности Мариинского театра, где в многочисленных спектаклях (как, в конце концов, и в городском быту Петербурга) часто звучали украинские мотивы" ("Історія української культури". Т. 4, Кн. 2).
Эта пьеса "отца новой украинской литературы" Ивана Котляревского имела огромный успех на ведущих сценах Санкт-Петербурга и Москвы.
Следующей ступенью в творчестве композитора и певца стала работа над национальной оперой "Запорожец за Дунаем", написанной по собственному либретто в 1862 году и впервые поставленной в следующем году на сцене столичного Мариинского театра.
Прошли с большим успехом 13 спектаклей, однако в это время бушевало Польское восстание 1863—1864 годов, и царская власть, опасаясь подъема национального самосознания украинцев (их называли не иначе как малороссы), фактически запретила новые постановки оперы; как неожиданное исключение, 6 октября 1864 года состоялся спектакль в Большом театре в Москве. Окончательный вердикт опере был подписан после принятия украинофобских по сути Валуевского циркуляра 18 (30) июля 1863 года, а также Эмского указа царя-"реформатора" Александра II от 18 (30) мая 1876 года. Власти империи увидели угрозу "обособления малороссийской народности".
Лишь в 1884 году произошло, можно сказать, второе рождение оперы: постановку осуществила знаменитая труппа Михаила Старицкого; пели на сцене настоящие корифеи украинского театра – Мария Заньковецкая, Марко Кропивницкий и Мария Садовская-Барилотти.
Задунайские казаки – кто они
Опера "Запорожец за Дунаем" оказалась глубоко национальной по духу и повествовала о жизни и быте бывших запорожских казаков, которые после притеснений российских властей и уничтожения Запорожской Сечи в июне 1775 года начали оседать в устьях Дуная и Днестра на территории Османской империи. Казаки в большинстве своем небольшими группами вместе с семьями морским путем и по суше добирались до этих земель. Султанское правительство не препятствовало миграции, потому что желало использовать их в своих целях. Украинские казаки получали плату и продовольствие за исполнение воинской повинности. Они в большинстве своем занимались рыболовстом и реже земледелием.
Уже к концу 1778 года Задунайская Сечь насчитывала 12 тысяч человек. Оба государства – Османская и Российская империи – пытались подчинить себе задунайских казаков, часто это происходило не мирными средствами. Так, турки-османы использовали для этого некрасовцев-липован, российских беглецов-раскольников, находившихся в постоянном конфликте с украинцами. В самом начале русско-турецкой войны 1828—1829 годов небольшая часть задунайских казаков (796 человек – вместе с семьями) во главе с последним кошевым Осипом Гладким вышла в пределы России. Это была тайная операция с участием российских разведчиков (кстати, в опере Гулака-Артемовского этот эпизод представлен как сознательный выбор большинства украинцев в пользу возвращения на родину под власть московского царя). На самом деле большая часть задунайцев так и остались в Османской империи, а их потомки и сейчас живут в юго-восточной части современной Румынии…
Самая популярная украинская опера
В целом эта опера, состоящая из 22-х музыкально-вокальных номеров и нескольких эпизодов в прозе, оказалась глубоко патриотическим произведением, подчеркивавшим свободолюбие казаков, которые никому и никогда старались не подчиняться и боролись за независимость родины. Налицо две сюжетные линии: комедийная с элементами буффа (образы пожилого казака Ивана Карася и его жены Одарки), а также лирико-романтическая (казак Андрей и его любимая Оксана).
В блестящем фильме-спектакле "Запорожец за Дунаем" (1957) роль Ивана Карася сыграл Иван Паторжинский, а Одарки – Мария Литвиненко-Вольгемут, Андрея – Николай Шелюшко, а Оксаны – Елизавета Чавдар. Эти корифеи оперной сцены стали украшением постановки…
По поводу критики, которая часто звучала из уст известных деятелей культуры (среди них был Иван Франко, считавший оперу "Запорожец за Дунаем" скорее опереттой с чересчур сентиментальными нотками в духе произведений западноевропейских композиторов), весьма разумную мысль высказал выдающийся украинский поэт и переводчик, академик Максим Рыльский: "Меня удивляет, что те люди, которые говорили о "наивности" и "непритязательности" оперы, не заметили основной идеи произведения. Идея эта – любовь к родному краю. Когда писали рецензенты о Карасе, что он любит выпить "честно" в компании с кумой (вместо племянницы), им в голову не приходило, что это глубоко патриотическое произведение, что все это вещь, напоенная безграничной любовью к родному краю".
Мария Загайкевич писала: "Значение произведения С. Гулак-Артемовского для украинской культуры определяется прежде всего тем, что в нем прочно соединились традиции мирового оперного искусства, устоявшиеся к тому времени каноны оперного жанра со специфическими особенностями национальной художественной ментальности и народного мелоса. В результате возникло произведение удивительно самобытное и стилистически цельное".
Может, потому и сегодня опера Семена Гулака-Артемовского остается едва ли не самой популярной украинской оперой, которая имеет долгую, более полутора веков, сценическую жизнь на оперных сценах как Украины, так и за рубежом.
На здании бывшей бурсы Киевской духовной академии, на улице Набережно-Крещатицкой, 27, еще в 1972 году была установлена бронзовая мемориальная доска Семену Гулаку-Артемовскому. Там он жил в 1824—1830 годах во время учебы в Киевском уездном духовном училище.
Совсем рядом расположен храм Николая Чудотворца Набережного в стиле позднего украинского (казацкого) барокко, построенный по проекту выдающегося архитектора Ивана Григорьевича-Барского в 1775 году. Семен Гулак-Артемовский еще юношей приходил в эту церковь вместе со сверстниками-бурсаками…