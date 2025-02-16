Что запорожец делал за Дунаем? История культовой украинской оперы и ее выдающегося творца

Чем прославился украинский композитор, оперный певец и драматург Семен Гулак-Артемовский

История украинской музыкальной культуры известна многими шедеврами мирового уровня. Одним из величайших произведений отечественных композиторов была и остается культовая опера "Запорожец за Дунаем" (1863) Семена Гулака-Артемовского.

К моменту ее создания в Западной Европе уже были известны образцы очень популярной итальянской школы оперного искусства, а именно ее ответвления, известного как опера-буффа (шуточная опера). Среди самых известных авторов оперы-буффа отметим собственно итальянцев Джованни Перголези, Доменико Чимарозу, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини и гениального австрийца Вольфганга Амадея Моцарта.

Но произведение украинского композитора, оперного певца и драматурга Семена Гулака-Артемовского (1813—1873) и сегодня остается блестящим образцом лирико-комического театрального искусства, с яркими элементами буффонады, однако абсолютно национального по духу.

Дуэт Одарки и Карася из кинофильма "Запорожец за Дунаем" (2007), снятого по мотивам оперы Семена Гулака-Артемовского. Исполняют Мария Стефьюк и Николай Шопша (в роли Карася – Богдан Бенюк)

Не только "Запорожец за Дунаем"

Семен Гулак-Артемовский родился 4 (16) февраля 1813 года на хуторе Гулаковщина недалеко от города Городище Черкасской области, в семье священника Покровской церкви Степана Гулака-Артемовского и его супруги Варвары. Отец был прямым потомком Ивана Гулака – наказного полковника, генерального обозного Войска Запорожского времен гетманства Петра Дорошенко и Ивана Самойловича – Ивана Гулака. Родной дядя Семена – известный украинский культурно-образовательный деятель и поэт-баснописец, ректор Харьковского университета Петр Гулак-Артемовский.

После учебы в Киевском уездном духовном училище и семинарии способный юноша, имевший уникальной красоты голос, начал петь в митрополичьем хоре при Софийском соборе и хоре Михайловского Златоверхого монастыря.

Киевское духовное училище

Впоследствии Семен переехал в Санкт-Петербург, где по протекции российского композитора Михаила Глинки стал петь в придворной капелле в Санкт-Петербурге. Очень скоро он вышел на первые роли среди солистов, выступал с сольными концертами.

Следующим этапом в жизни талантливого юноши стала поездка в Италию и Францию, где он учился у лучших педагогов. По возвращении в столицу начинает выступать на сценах императорских театров, исполняя ведущие партии в российских и итальянских операх.

Еще с молодости Семен Гулак-Артемовский был знаком с произведениями выдающихся украинских композиторов Артемия Веделя и Дмитрия Бортнянского. Уже в конце 1840-х, чувствуя неразрывную связь с родной землей, он начал работать на композиторской ниве. В его наследии вокально-хореографический дивертисмент "Українське весілля" (1851) и водевиль "Ніч напередодні Іванового дня" (1852), обработка украинских народных мелодий, в частности песен "Спать мені не хочеться" и "Ой на горі та й женці жнуть". Как певец Семен Гулак-Артемовский продолжал исполнять оперные арии, а также выступал в спектаклях драматических театров преимущественно украинского репертуара.

Семен Гулак-Артемовский. Фото 1860-х годов

В Санкт-Петербурге он познакомился со многими земляками. О патриотических взглядах Семена Степановича говорит крепкая дружба с Тарасом Шевченко. Известный украинский музыковед Мария Загайкевич писала: "Одно из самых интересных соло Гулака-Артемовского, посвященное Т. Шевченко, – оригинальная композиторская интерпретация народно-песенного текста "Стоїть явір над водою" – было впервые исполнено в спектакле "Солдат-чародей" ("Москаль-чарівник". — Ред.) (1858). Стоит отметить, что не только жанровый уклон, но и украинский характер произведений Гулака-Артемовского соответствовал репертуарной направленности Мариинского театра, где в многочисленных спектаклях (как, в конце концов, и в городском быту Петербурга) часто звучали украинские мотивы" ("Історія української культури". Т. 4, Кн. 2).

Эта пьеса "отца новой украинской литературы" Ивана Котляревского имела огромный успех на ведущих сценах Санкт-Петербурга и Москвы.

Следующей ступенью в творчестве композитора и певца стала работа над национальной оперой "Запорожец за Дунаем", написанной по собственному либретто в 1862 году и впервые поставленной в следующем году на сцене столичного Мариинского театра.

Титульная страница либретто оперы Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем". 1863 год

Прошли с большим успехом 13 спектаклей, однако в это время бушевало Польское восстание 1863—1864 годов, и царская власть, опасаясь подъема национального самосознания украинцев (их называли не иначе как малороссы), фактически запретила новые постановки оперы; как неожиданное исключение, 6 октября 1864 года состоялся спектакль в Большом театре в Москве. Окончательный вердикт опере был подписан после принятия украинофобских по сути Валуевского циркуляра 18 (30) июля 1863 года, а также Эмского указа царя-"реформатора" Александра II от 18 (30) мая 1876 года. Власти империи увидели угрозу "обособления малороссийской народности".

Лишь в 1884 году произошло, можно сказать, второе рождение оперы: постановку осуществила знаменитая труппа Михаила Старицкого; пели на сцене настоящие корифеи украинского театра – Мария Заньковецкая, Марко Кропивницкий и Мария Садовская-Барилотти.

Задунайские казаки – кто они

Опера "Запорожец за Дунаем" оказалась глубоко национальной по духу и повествовала о жизни и быте бывших запорожских казаков, которые после притеснений российских властей и уничтожения Запорожской Сечи в июне 1775 года начали оседать в устьях Дуная и Днестра на территории Османской империи. Казаки в большинстве своем небольшими группами вместе с семьями морским путем и по суше добирались до этих земель. Султанское правительство не препятствовало миграции, потому что желало использовать их в своих целях. Украинские казаки получали плату и продовольствие за исполнение воинской повинности. Они в большинстве своем занимались рыболовстом и реже земледелием.

Задунайский казак. Художник Сергей Васильковский, 1900 год

Уже к концу 1778 года Задунайская Сечь насчитывала 12 тысяч человек. Оба государства – Османская и Российская империи – пытались подчинить себе задунайских казаков, часто это происходило не мирными средствами. Так, турки-османы использовали для этого некрасовцев-липован, российских беглецов-раскольников, находившихся в постоянном конфликте с украинцами. В самом начале русско-турецкой войны 1828—1829 годов небольшая часть задунайских казаков (796 человек – вместе с семьями) во главе с последним кошевым Осипом Гладким вышла в пределы России. Это была тайная операция с участием российских разведчиков (кстати, в опере Гулака-Артемовского этот эпизод представлен как сознательный выбор большинства украинцев в пользу возвращения на родину под власть московского царя). На самом деле большая часть задунайцев так и остались в Османской империи, а их потомки и сейчас живут в юго-восточной части современной Румынии…

Самая популярная украинская опера

В целом эта опера, состоящая из 22-х музыкально-вокальных номеров и нескольких эпизодов в прозе, оказалась глубоко патриотическим произведением, подчеркивавшим свободолюбие казаков, которые никому и никогда старались не подчиняться и боролись за независимость родины. Налицо две сюжетные линии: комедийная с элементами буффа (образы пожилого казака Ивана Карася и его жены Одарки), а также лирико-романтическая (казак Андрей и его любимая Оксана).

В блестящем фильме-спектакле "Запорожец за Дунаем" (1957) роль Ивана Карася сыграл Иван Паторжинский, а Одарки – Мария Литвиненко-Вольгемут, Андрея – Николай Шелюшко, а Оксаны – Елизавета Чавдар. Эти корифеи оперной сцены стали украшением постановки…

Кадр из фильма "Запорожец за Дунаем" (1953). Дуэт Ивана Карася (Иван Паторжинский) и Одарки (Мария Литвиненко-Вольгемут)

По поводу критики, которая часто звучала из уст известных деятелей культуры (среди них был Иван Франко, считавший оперу "Запорожец за Дунаем" скорее опереттой с чересчур сентиментальными нотками в духе произведений западноевропейских композиторов), весьма разумную мысль высказал выдающийся украинский поэт и переводчик, академик Максим Рыльский: "Меня удивляет, что те люди, которые говорили о "наивности" и "непритязательности" оперы, не заметили основной идеи произведения. Идея эта – любовь к родному краю. Когда писали рецензенты о Карасе, что он любит выпить "честно" в компании с кумой (вместо племянницы), им в голову не приходило, что это глубоко патриотическое произведение, что все это вещь, напоенная безграничной любовью к родному краю".

Мария Загайкевич писала: "Значение произведения С. Гулак-Артемовского для украинской культуры определяется прежде всего тем, что в нем прочно соединились традиции мирового оперного искусства, устоявшиеся к тому времени каноны оперного жанра со специфическими особенностями национальной художественной ментальности и народного мелоса. В результате возникло произведение удивительно самобытное и стилистически цельное".

Может, потому и сегодня опера Семена Гулака-Артемовского остается едва ли не самой популярной украинской оперой, которая имеет долгую, более полутора веков, сценическую жизнь на оперных сценах как Украины, так и за рубежом.

На здании бывшей бурсы Киевской духовной академии, на улице Набережно-Крещатицкой, 27, еще в 1972 году была установлена бронзовая мемориальная доска Семену Гулаку-Артемовскому. Там он жил в 1824—1830 годах во время учебы в Киевском уездном духовном училище.

Бронзовая мемориальная доска Семену Гулаку-Артемовскому на фасаде здания бывшей бурсы Киевской духовной академии и семинарии, где он жил в 1824-1830 годах. Улица Набережно-Крещатицкая, 27 на Подоле. Скульптор Галина Кальченко, архитектор Анатолий Игнащенко. Фото автора

Совсем рядом расположен храм Николая Чудотворца Набережного в стиле позднего украинского (казацкого) барокко, построенный по проекту выдающегося архитектора Ивана Григорьевича-Барского в 1775 году. Семен Гулак-Артемовский еще юношей приходил в эту церковь вместе со сверстниками-бурсаками…