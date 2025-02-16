Кремль собирается "припомнить" Украине и Западу якобы предыдущие "обманы"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия во время мирных переговоров учтет якобы "обманы" со стороны Запада и Украины, которые "были раньше".

Как сообщают российские "СМИ", речь идет о якобы договоренности о "нерасширении" НАТО на восток за счет присоединения к Альянсу стран постсоветского пространства, а также о якобы "неисполнении" Украиной Минских соглашений в период с 2014 по 2022 годы.

Также Песков заявил, что Украина "не отвечает за свои слова". Еще он подчеркнул, что наша страна "имеет дефицит суверенности".

"Делаешь вывод, что, эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними, на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украину не приглашали на переговоры по завершению войны, которые якобы должны состоятся в ближайшие дни между представителями США и России в Саудовской Аравии.

Позже "Телеграф" сообщил, что, вероятно, планируется организация саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.