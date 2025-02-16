Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК

У баскетболиста была "бронь"

Форвард "Днепра" и сборной Украины Владимир Конев был снят с поезда, которым он ехал в Латвию на матч национальной команды. Игрока доставили в луцкий ТЦК.

Об этом сообщил в Facebook президент днепровского клуба Валерий Кондратьев. По его словам, у Владимира была "бронь" от Министерства молодежи и спорта Украины.

"Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК "Днепр" — Владимир Конев и Даниил Сипало — имея бронь от Министерства молодежи и спорта, отправились в Латвию на отборочные поединки. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств.

Обращаюсь к министру молодежи и спорта Матвею Бидному, председателю НОК Вадиму Гутцайту, генеральному секретарю ФБУ Владимиру Драбиковскому и президенту ФБУ Михаилу Бродскому с просьбой помочь урегулировать эту ситуацию и предоставить игроку возможность продолжить защищать честь нашей страны на международной арене — так же, как это делают футболисты национальной сборной Украины и представители других команд", — написал Кондратьев.

Добавим, что 21 февраля Украина сыграет против Словении в отборе на Евробаскет-2025, а 24 февраля — с Португалией. На данный момент Сине-желтые идут последними в отборочной группе, из которой на турнир выйдут 3 команды. ЧЕ-2025 состоится в Латвии, Кипре и Финляндии.

Турнирное положение команд в группе А отбора на Евробаскет-2025

Ранее сообщалось, что младший сын легенды бокса, мэра Киева Виталия Кличко Максим впервые получил вызов в сборную Украины по баскетболу. Максим Кличко также был вызван в национальную команду на февральские матчи.