Монета в 5 копеек может превратиться в 5 тысяч гривен: как это работает (фото)

На аукционе выставили необычную украинскую монету

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В Украине продают 5-копеечную монету за 5000 гривен. Примечательно, что данный денежный знак имеет брак, который и взвинтил цену на него.

Аверс с трезубцем на этой монете повернут относительно реверса с номиналом почти на 180 градусов. Данный лот размещен на сайте Violity.

5-копеечная монета с браком/Фото: violity.com

5-копеечная монета с браком/Фото: violity.com

5-копеечная монета с браком/Фото: violity.com

К слову, дефект штамповки повышает интерес нумизматов и стоимость монеты на аукционах. Продавец указывает, что монета сделана из стали и находится в состоянии, близком к идеальному. На ней есть мелкие царапины, реставрацию не проводили. К слову, данная мелочь была изготовлена в 1992 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские купюры даже те, которые уже вывели из обращения (1, 2, 5 гривен), продают на "барахолке" в Германии по очень неплохой цене. Одна банкнота стоит 5 евро (около 255 гривен).

Напомним, в интернете снова нашли повод для бурных обсуждений. На этот раз причиной споров стало внешнее сходство денежных знаков двух стран — Украины и Израиля. Речь идет о монетах номиналом 5 украинских гривен и 5 израильских шекелей.