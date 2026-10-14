Переезд из Киева в Тернополь на зиму: сколько стоит аренда, есть ли работа и что с безопасностью

Многие украинцы вынуждены искать убежища в западных областях

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Из-за активизации ударов россиян по Киеву многие переезжают из столицы в западные области Украины. Переезд в Тернополь может быть оправдан с точки зрения безопасности (хотя в городе тоже бывают российские удары), но цены на жилье достаточно высоки.

Расстояние от Киева до Тернополя по прямой – около 370 км. Автодорогами – примерно 492 км.

Цены на жилье в Тернополе

По данным портала недвижимости ЛУН, средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Тернополе составляет 18 000 грн в месяц. За последний год цены выросли примерно на 80%. Цены на "двушки" примерно такие же, или несколько выше. Однако иногда есть и более дешевые предложения.

Цены на аренду квартир в Тернополе, статистика. График: lun.ua

На популярном сайте по размещению объявлений по состоянию на 13 октября самое дешевое предложение — 5000 гривен за аренду квартиры в 18 "квадратов" на цокольном этаже для одного человека. Самый дорогой вариант – трехкомнатная квартира в историческом центре Тернополя площадью 80 "квадратов" за 50 000 гривен. В плату входит уборщица, приходящая раз в неделю.

Работа в Тернополе

Хотя Тернополь достаточно компактный город (особенно по сравнению с Киевом), за годы полномасштабной войны он стал одним из самых больших хабов на западе Украины для релокированного бизнеса и адаптации тех, кто вынужден был переехать из опасных регионов. По состоянию на октябрь 2026 года средняя зарплата в Тернополе составляет 29 000 гривен.

В городе можно найти работу в разных сферах. Есть вакансии поваров, официантов, администраторов отелей, продавцов и т.д. Также есть работа на производстве и легкой промышленности: швеи, операторы производственных линий, грузчики, слесари, на строительстве и в логистике нужны водители, разнорабочие, работники складов.

Кроме того, в коммунальных учреждениях и частных клиниках/центрах есть спрос на врачей, медсестер, воспитателей и учителей. Однако из-за наплыва вынужденных переселенцев, поиски работы, которая устроит, могут затянуться.

Набережная Тернопольского Става. Фото: tamtour.com.ua

Ситуация с безопасностью и укрытия

Россияне, как и всю Украину, терроризируют Тернополь и область обстрелами. Преимущественно атакуют ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами.

К сожалению, в условиях жестокой войны, которую Россия ведет против Украины, безопасных мест в нашей стране нет. По сравнению с Киевом, в Тернополе гораздо спокойнее, но никакой гарантированной безопасности быть не может. На октябрь 2026 года в областном центре насчитывается около 350 укрытий различных типов (укрытия, противорадиационные и простейшие укрытия).

Самую трагичную атаку на Тернополь Россия совершила в ноябре прошлого года. Тогда российская ракета попала в многоэтажку, число погибших и пропавших достигло 40 человек.

Кому может подойти Тернополь

Переезд из Киева в Тернополь чаще всего выбирают семьи с детьми, которые ищут более безопасное место, а также люди, что работают удаленно. Среди плюсов города – компактность и развитая инфраструктура "в пешей доступности". Кроме того, Тернополь очень красивый город с прекрасной экологией, зелеными зонами и знаменитым Ставом в самом центре.

Автор материала в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, имела опыт эвакуации из Сум в Тернополь и может подтвердить, что город красивый, уютный и удобный для проживания. Местные жители были приветливыми и готовыми помочь – от советов до кастрюли супа. В то же время вынужденный переезд из своего дома всегда непростой шаг, и адаптация на новом месте требует времени и усилий.

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