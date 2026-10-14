Россияне баллистикой атаковали Киев, есть погибший. Часть столицы "погасла" (видео)

Россияне нанесли масштабные удары по энергетике региона

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ночью и ранним утром в среду, 14 октября, Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами. Основной целью стал Киев, враг нанес удары по энергетическим объектам.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что враг ударил по нескольким энергообъектам столицы. По предварительной информации, в Голосеевском районе погиб один человек. В Дарницком районе в результате утренней атаки врага есть один пострадавший. В сети распространяется видео, как Киев "гаснет" после взрывов.

Местные каналы информируют, что свет исчез на левом берегу столицы, на правом берегу возникли перебои с электроснабжением. Также проблемы с электричеством наблюдаются в некоторых районах Киевской области.

По данным мониторинговых групп, по Киеву и области россияне запустили более 20 ракет. Атака продолжалась около полутора часов, враг массированно атаковал ключевые объекты энергетики.

Так Киев смотрится после атаки. Фото: Киев Инфо

Изменения движения транспорта

Из-за последствий атаки временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах. Организовано движение автобусов по маршрутам №8-Т и №38-ТР.

Кроме того, из-за повышенной воздушной угрозы для столицы, по указанию мониторинговой группы "Укрзализныци", движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.

"Просим быть осмотрительными во время остановок безопасности. Находитесь на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы", — говорится в сообщении УЗ.

Также задерживается движение трамваев № 1, 3, 15, 18 по ул. Старовокзальная. Организовано движение автобусов №3Т.

Как сообщал "Телеграф", вечером 13 октября Россия ударила по многоэтажке в Деснянском районе Киева. Погибли по меньшей мере два человека, еще 21 житель пострадал. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит здание после прилета.