Гены неандертальцев в современных людях: сколько у нас от древних людей и какая хромосома таинственно исчезла

Исчезновение хромосомы ученые объясняют сразу несколькими вариантами, но на все вопросы отвечает теория о гибридах

От неандертальцев, живших на территории Европы и Азии до 30 тысяч лет назад, современный человек несколько унаследовал. Ученые уже доказали, что Homo sapiens скрещивались с неандертальцами около 47 тысяч лет назад.

Однако в геноме Homo sapiens есть следы из всех частей генома неандертальца, кроме одной. Как отмечает Sciencealert, это половая хромосома Y, отвечающая за создание самцов. Ученые считают, что причина потери хромосомы может быть разной — от эволюционной случайности до теории о здоровье межвидовых гибридов. Среди причин называют проблему с самой хромосомой, ведь из-за небольшой популяции мутации накапливались быстро.

Что касается теории о гибридах, то ее предложили более 100 лет назад. В 1920-х годах британский биолог Дж. Б. С. Холдейн отметил, что в гибридах между видами, если один пол бесплоден или нездоров, это всегда пол с отличными половыми хромосомами. У млекопитающих и других животных, где самки имеют XX хромосомы, это самцы XY. Именно эта теория также может объяснить, почему неандертальцы и люди умны так и остались разными видами.

В общей сложности геномы всех линий людей, происходящих из Европы, содержат около 2% последовательностей ДНК неандертальцев. Линии из Азии и Индии содержат даже больше, в то время как линии, ограниченные Африкой, не имеют ни одного. Некоторые древние геномы Homo sapiens содержали даже больше – 6%. Это может свидетельствовать о том, что гены неандертальцев постепенно исчезают. Среди последствий скрещивания двух предков человека в современных Homo sapiens есть рыжие волосы, артрит и т.д.

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