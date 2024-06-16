Пиранью-вегетарианца назвали в честь главного злодея "Властелина колец": грозное имя она заслужила

Рыба обитает лишь в одном месте на планете

В бразильской Амазонии нашли новый вид рыб паку, которые являются ближайшими родственниками хищных пираний. Назвали ее в честь главного злодея вымышленной вселенной Джона Толкина "Властелин колец".

Описание вида было размещено в журнале Neotropical Ichthyology. Стоит отметить, что паку также называют пираньями-вегетарианцами, поскольку несмотря на поразительную внешнюю схожесть со своими хищными сородичами, они сильно отличаются в своей диете.

Почему тогда миролюбивую травоядную рыбку назвали в честь темного повелителя Саурона? Дело в том, что на ее круглом оранжевом теле сбоку есть черная вертикальная полоса, из-за чего ее вид напоминает Всевидящий глаз, который получил сильное распространение в популярной культуре.

Рыбы паку внешне очень мало чем отличаются от пираний, а главное различие заключается в том, что их зубы более похожие на человеческие моляры, а не на конусовидные острые шипы. Это нужно, чтобы перетирать жесткую пищу, например орехи или водоросли.

"Как только мои коллеги предложили название этой рыбе, мы поняли, что оно идеально ей подходит. Она похожа на Глаз Саурона, особенно с красными плавниками и оранжевыми пятнами на теле", — рассказал ведущий автор работы Руперт Коллинз из музея в Лондоне.

Myloplus sauron встречается лишь в бассейне реки Шингу (притока Амазонки), вместе с 600 другими видами рыб, многие из которых не встречаются больше нигде в мире. Работа поможет нам узнать больше об обитателях самой длинной реки мира, поскольку считается, что около 42% всех тамошних видов до сих пор не описаны учеными.

Как сообщалось ранее, на побережье штата Орегон (США) впервые за всю историю обнаружили очень редкую рыбу. Самка сагамского или "футбольного" удильщика была выброшена на побережье, чем наделала шума в сети.