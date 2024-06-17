Среди костей животных в старом колодце: в Италии археологи обнаружили неизвестные римские артефакты

Они датированы первым и вторым веками нашей эры

В Италии во время археологических раскопок в древнем городе Остия Антика исследователи обнаружили десятки редких артефактов. Они были на дне колодца глубиной 10 футов (приблизительно 3 метра).

Об этом пишет Ancient Origins. Отмечается, что артефакты датированы первым и вторым веками нашей эпохи. Они хорошо сохранились, ведь были похоронены в грязи с низким содержанием кислорода, что защищало их от стихии.

Что нашли археологи?

Из колодца было извлечено много артефактов, но наиболее загадочным является таинственная деревянная воронка или предмет. Она похожа на чашу, с неведомым предназначением. Хотя есть подозрения, что ее могли использоваться как музыкальный инструмент, например свирель.

Исследователи обнаружили куски стекла и мрамора, фрагменты глиняной посуды и даже набор сцепленных кусков дерева. Еще в колодце нашли сожженные кости и керамику, что свидетельствует о жертвоприношении животных.

"Эти находки являются прямым свидетельством ритуальной деятельности, которая проходила в святилище... Мы могли представить, что это произошло, но раньше у нас не было доказательств", — говорит директор археологического парка Алессандро Д’Алессио.

Отметим, что город Остия основан в седьмом веке до нашей эры легендарным четвертым царем Рима Анком Марцием. Древнейшие археологические раскопки в городе датируют его возникновение не раньше четвертого века до нашей эры, позже служившего жизненно важным портом для Римской империи. Популяция достигла приблизительно 50 000 обитателей на пике собственного развития во втором веке нашей эпохи.

Обнаруженные артефакты в колодце со временем попадут в соседний музей Остиэнсе, где, вероятно, будут выставлены на выставке.

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