Три новых вида животных появились в Украине: какую угрозу они несут

Их популяция стремительно растет

Последние десятилетия на территории Украины фиксируют довольно нетипичные животные, которые ранее не жили здесь. Среди самых обсуждаемых — красноухая черепаха, хотя в список также попали каштановая проходящая моль и испанская улитка.

Об этом пишет BBC News Украина. Отмечаются, что эти животные встречаются украинцам часто, некоторые даже в киевском парке.

Красноухая черепаха

Этот вид происходит из Америки и обитает на юге США, но сейчас этих животных заводят и в качестве домашних любимцев. Из-за того, что эти черепахи живут долго и во взрослом возрасте приобретают значительные размеры, от них часто избавляются. Кто-то несет в зоопарк, а кто-то просто выбрасывает.

Так или иначе, в Украине их популяция стремительно растет. И это не связано с их размножением, ведь на нашей территории для этого неблагоприятный климат. Эти животные более комфортно чувствуют себя в более жарких условиях.

То есть красноухие черепахи, которые сейчас есть в украинской природе, – это животные, которых непосредственно туда выпустили. А значительный естественный рост популяции пока не ожидается.

В то же время, они живут долго, несколько десятилетий, поэтому могут создать определенные проблемы. И одна из самых опасных – источник и распространение инфекций для местных видов. Также они могут соперничать с местным видом черепах – европейской болотной черепахой – за еду и места под солнцем, там, где черепахи греются. Или же поедать мелких животных, обитающих в здешних водоемах.

Каштанова проходящая миль

Это мелкая бабочка, которая живет на Балканах. Он обитает на растениях горькокаштана или конского каштана. В Украине это растение называют просто каштаном, оно растет в парках.

Гусеница каштановой проходящей моли делает в листьях горькокаштана ходы, так называемые мины.

Все, кто видел украинские каштаны посреди лета или ближе к осени, могли отметить, что они выглядят не очень: листья испорчены, побурели, нежизнеспособны. Каштаны от этого сильно страдают, и причина в основном не в жаре и засухе.

В последние два десятилетия эта моль активно распространялась по Европе. В Украине ее впервые зафиксировали в 1998 году в Закарпатье и постепенно она распространилась на всю страну.

Эта моль плодится в огромных количествах и единственный эффективный способ борьбы – собирать и утилизировать все листья, которые опадают с горькокаштанов. Но, учитывая количество этих каштанов на наших улицах, это сделать вряд ли возможно. А если оставить хотя бы несколько зараженных деревьев, моль будет быстро распространяться.

Единственное, что утешает в этой ситуации – то, что эта моль, похоже, поражает только горькокаштаны и на другие дорогие нам растения не распространяется.

Испанская улитка

Это большая, до 15 см, рыжая улитка. Она происходит из Западной Европы, вероятно, как раз из Пиренейского полуострова, где расположена Испания.

В Украине она появилась где-то с 2007 года. Главная ее опасность состоит в том, что она может размножаться в большом количестве и съедать почти все украинские огородные культуры. При этом простых и эффективных средств борьбы с ней не существует.

Один из способов борьбы со слизнями это сбор их вручную, но это ресурсозатратный и долгий процесс. Также пытаются бороться с ними какими-то веществами, ядами, но это тоже бывает трудно технически реализовать.

В то же время в Украине почти нет природных врагов, которые эффективно снижали бы ее численность.

В отличие от красноухих черепах, которые есть только там, где их выбросили люди, испанская улитка и каштановая моль активно распространяются.

Но, по мнению ученых, через время их численность начнет снижаться, потому что на них начнут охотиться хищники или среди них распространятся инфекционные заболевания. Природные системы способны саморегулироваться. Но когда это будет – прогнозировать сложно.

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