Ученые научились выращивать алмазы без огромного давления и температуры: зачем это нужно

Потенциально это может способствовать удешевлению бриллиантов

Ученые постоянно разрабатывают новые материалы и совершенствуют технологии производства уже существующих. Алмаз – природный минерал, отличающийся прочностью и широким спектром использования. Также он образуется тысячелетиями в земной коре и стоит немало.

Ученые научились синтезировать бриллианты, однако это требовало большого давления и температуры. Например, HPHT-выращивание требует примерно 5 гигапаскалов давления. Это сродни давлению в верхней мантии Земли, где образуются природные алмазы, а также требует высокой температуры — около 1400° Цельсия. В таких экстремальных условиях углерод растворяется в жидком металле, что позволяет образовывать кристаллы алмаза. Однако представлен новый способ — температура образования бриллиантов в нем ниже, а давление нужно нормальное.

Процесс начинается с жидкости галлия, железа, никеля и кремния. Затем исследователи подвергают эту жидкость воздействию метана, богатого углеродом, а также водороду. Атомы углерода растворяются в жидкости. Теперь они свободно соединяются в кристаллической структуре алмаза. Над исследованием работал физико-химик Родни Руофф из Института фундаментальной науки Центра многомерных углеродистых материалов в Южной Корее. Он утверждает, что для образования алмаза требуется всего 1025 °C.

Если новая технология станет более распространенной, алмазы можно выращивать без сверхсложного оборудования, и они могут подешеветь. Это важно, ведь бриллианты нужны для науки, они могут воспринимать магнитные поля или используют при поиске субатомных частиц.

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