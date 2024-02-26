Есть даже ушки: китайцы создали первый в мире пушистый автомобиль (фото)

А еще здесь есть логотипы Disney.

Похоже, китайцы решили порадовать любителей автомобилей своей новой идеей. Они создали пушистый автомобиль.

Производителем этого уникального транспортного средства компания Wuling. Правда, пока неизвестно, поступит ли машина в продажу на любом рынке. Об этом пишет Carnewschina.

Wuling Bingo Mickey Plush Style: что известно об автомобиле

В Wuling говорят, что это первый в мире пушистый материал. При этом обивка как наружная, так и внутренняя. А на крыше виднеется пара таких же пушистых ушей.

Wuling Bingo представляет собой небольшой пятидверный хэтчбек с электроустановкой. Его выпустили в прошлом году. Цены на авто колеблются от 8300 до 12350 долларов США.

Автомобиль выполнен в пастельных цветах – розовом, желтом и голубом. Плюшевый материал мы видим даже на колесах. Скорее всего, это совершенно не практично.

Плюшевая отделка есть также в интерьере. В основном это розовые тона, серые и желтые элементы. Интересно, имеет ли автомобиль лицензию на использование символики Disney. На некоторых фото есть логотип бренда, поэтому можно сделать вывод, что такое решение одобрено.

Оригинальный автомобиль Wuling Bingo имеет 2 версии – с 30 кВт и 50 кВт батареей. Запас хода авто составляет от 203 до 410 км. По всей вероятности, эти параметры не изменятся, если автомобиль запустят в производство.

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