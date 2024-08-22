Три главных мифа об Украине: не только "подаренный" Крым используют российские пропагандисты

Киевскую Русь придумали, а российская история Крыма длилась 200 лет

История Украины разносторонняя и местами недостаточно изучена. Наша страна всегда лежала на пересечении путей торговли, войн и внутри государства было достаточно проблем.

По случаю подготовки к годовщине Независимости, "Телеграф" рассказывает о трех основных мифах относительно Украины, которые очень любит российская пропаганда. Некоторые из них все еще живы и в сознании многих наших соотечественников.

Миф 1: "Украина не Русь"

Идея того, что наследником Руси является Российская империя, родилась у русских историков в XVIII веке. Они придумали это, чтобы угодить монархам того времени. Благодаря созвучности терминов "Русь" и "Россия" им это отчасти удалось. Термина "Киевская Русь" на самом деле не существовала. Государство называлось просто Русь и охватывало земли современной Киевщины, Черниговщины, Подолья, Галичины и Волыни. Сам термин "Киевская Русь" начали употреблять чуть позже, в первой половине XIX века, для определения земель с центром в Киеве.

Рубеж XVIII-XIX веков вообще отличился многими мифами, которые были направлены на восхваление России. В это время начали сравнивать название "Украина" с русским словом "окраина". Эти названия не имеют ничего общего, ведь с давних времен еще во времена Речи Посполитой, Украиной называли южную Киевщину, Восточное Подолье и Запорожье — то, что лежало на границе с татарским миром, тогда как часть, которая была ближе к Европе, сохранила название Русь. Более того, термин "Украина" упоминается раньше термина Россия, в частности в летописи о смерти переяславского князя в 1187 году — название "Украина" в этой летописи происходит от слова "откроенный", то есть выделенный.

Миф 2: "Украина — это Малороссия"

Чтобы углубить связи Украины и России, пропагандисты страны оккупанта долгое время политизируют термин "Малая Русь", перекроив его в "Малороссию". Когда этот термин "Малая Русь" был придуман в XIV веке, значение он имел совсем другое: "Малая Русь" — первичная территория, тогда как "Великая Русь" стала следствием ее расширения. Термин использовался для церковного обихода.

Идея политизировалась в XVI-XVII веке, когда церковные деятели из-за давления на православие со стороны власти Речи Посполитой обращались к Московскому государству за помощью, затем термин "Малая Русь" использовался на определение Гетманщины, а затем стал тождественен названию "Украина".

В XVII веке власти в Москве решили, что нужно кардинально все вернуть и рассказать, что "Малая Русь" откололась от "Великой", чтобы объяснить, почему московский царь имеет право на земли в Украине. Впоследствии эту же идею вписали в концепцию великороссов-малороссов-белорусов, которая имела целью оправдать монархическую оккупацию Украины и следующую "колыбель братских народов".

Миф 3: "Крым — это подарок"

"Извечный российский" Крым и "подарок" Никиты Хрущева — к каким только манипуляциям не прибегали российские пропагандисты, чтобы оправдать аннексию полуострова в 2014 году. История расставляет все по местам. За 3000 лет здесь жили киммерийцы, тавры, греки, скифы, сарматы, готы, гунны, половцы, татары, караимы и даже итальянцы. Только после захвата земли Крымского ханства Российской империей в 1783 г. здесь начали появляться россияне.

Российская история Крыма насчитывает менее 200 лет, за это время Российская империя, а затем Советский Союз натворили беды на этих землях: они депортировали представителей коренных народов, переселяли в Крым русских, меняли исторические названия и даже построили здесь военно-морскую базу, однако в 1954 президиум Верховного Совета СССР принял решение передать тогда Крымскую область в состав УССР, то есть Украинской Республики.

Мотивацией было отнюдь не желание ее подарить, а общая экономика и территориальная близость. В это время Крым был в заброшенном состоянии, имел проблемы с питьевой водой и много разрушений после Второй мировой войны. Решение Хрущев самостоятельно об этом принять не имел права, а Крым стал не подарком, а лишь дополнительной статьей расходов.

Отметим, что проблемы в Крыму с водой удалось решить благодаря построению канала. После аннексии Крыма в 2014 году он был перекрыт, однако когда россияне захватили Каховскую ГЭС после вторжения 2022 года, они возобновили подачу воды. Но ненадолго – отступая от Херсона они взорвали гидроэлектростанцию.

"Телеграф" рассказывал, что это повлекло за собой экологическую катастрофу на территории Херсонской области и ниже по руслу Днепра. Сам же оккупированный Крым снова испытывает перебои с питьевой водой.