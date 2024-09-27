Тело рыбы, крылья птицы и ноги краба: ученые поняли, зачем конечности морским петухам (видео)

Такая необычная рыба живет и в украинских водах

Рыба с ногами – не мифическая выдумка, а вполне реальное существо. Более того, она до сих пор живет в океанах и морях. Морской петух или тригла (Triglidae) — необычное создание с туловищем рыбы, крыльями, похожими на птичьи и ходильными ногами краба.

Однако ноги эти удивительные рыбы используют не только для ходьбы. На самом деле это органы чувств, которые используются для поиска зарытой добычи.

Ученые спрятали моллюсков под песком и проверили умение разных видов морских петухов находить их на разных глубинах. Затем они спрятали маленькие капсулы с аминокислотами и запахами моллюсков, чтобы подтвердить, что рыба чувствует химические вещества потенциальной жертвы, а не только ее форму и размер.

На ногах у рыбы расположены маленькие образования, похожие на рецепторы на языке человека. Однако они работают иначе, к тому же у некоторых рыб их нет, а все равно без проблем находят еду ногами — эту загадку ученым еще придет время разгадать.

В Украине обитает один единственный вид из рода морских петухов — Тригла желтая. Он может достигнуть 75 см в длину и живет в Черном море. Она внесена в Красную книгу Украины.

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