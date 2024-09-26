В космос не выдуло: ученые поняли, куда делась атмосфера Марса

Исследование открывает для людей неожиданные возможности

Долгое время считалось, что атмосферу Марса "выдуло" в космос из-за слабой гравитации и потери магнитного поля. Однако новое исследование говорит, что технически она никуда с красной планеты не делась.

Об этом говорится в новом исследовании, обнародованном в ScienceAdvances. Ученые пришли к выводу, что богатая углекислым газом атмосфера около 3,5 миллиарда лет назад "запечаталась" на поверхности планеты.

В исследовании говорится, что во времена, когда на Марсе еще была вода, она просачивалась в богатые железом и магнием породы и сталкивалась там с минералами вроде оливина. Оливин даже на Земле при контакте с водой вступает в сложную химическую реакцию под названием серпентинизация, которая по сути приводит к поглощению кислорода из воды и выделению большого количества водорода.

Оливин в лаве

Этот водород вновь высвобождался на поверхность планеты, где вступал в контакт с атмосферным углекислым газом, приводя к образованию метана (абиотический метаногенез). Но и на этом его приключения не заканчиваются.

На поверхности Марса есть много разных форм глины, вроде смектита, которая способна каталитически превращать простые органические соединения в сложные и запечатывать их в своих структурах. На Земле таким образом углерод может быть запечатан в осадочных породах на миллионы лет.

Однако разница между этими двумя планетами сводится к тому, что на Марсе нет активных тектонических процессов, а потому глина с поглощенным метаном может не бояться внезапных встрясок и оставаться в запечатанном состоянии миллиарды лет.

Таким образом ученые допускают, что марсианская атмосфера на самом деле в космос не улетучилась, а значительная часть ее составляющих до сих пор находится в пределах планеты. И хотя это не отменяет того факта, что сейчас Марс выглядит как мертвый кусок камня, но открывает для будущих колонистов любопытные возможности.

Например, марсианский метан может стать хорошим источником топлива, использоваться для синтеза пластика или даже пищевых добавок, а также стать помощником в терраформировании.

Марс сейчас и до потери атмосферы

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что на Луне все еще могут проходить вулканические процессы. Это может перевернуть наши представления об извечной спутнице нашей планеты.