Покорить Эверест станет труднее – гора продолжает расти

Для человека горы растут почти незаметно, однако учёные видят изменения

Гора Эверест становится выше с каждым годом. Недавние исследования показывают, что Эверест растет со скоростью примерно 2 миллиметра в год, а его высота официально зарегистрирована на уровне 8848,86 метров (29 032 футов) после просмотра в 2020 году.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, указывает на причину: слияние двух речных систем – рек Коси и Арун – примерно 89 000 лет назад. Это привело к смыванию большой части гималайского ландшафта.

Эта легкая земная кора, согласно исследованию, могла легче плавать на верхнем слое мантии. В конце концов, это прибавило высоту Эвересту от 15 до 50 метров.

Как рос Эверест с 1856 по 2020 годы

"Хотя горы могут казаться неподвижными с точки зрения человеческой жизни, на самом деле они постоянно двигаются", — говорит автор исследования Джин-Ген Дай, ученый из Китайского университета геонаук в Пекине. Другой причиной роста Эвереста является тектоническая активность. Продолжающееся столкновение между Индийским субконтинентом и Евразийской тектонической плитой способствует поднятию уровня всего региона примерно на 4 миллиметра в год.

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