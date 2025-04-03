"Есть шансы договориться": министр экономики успокоила украинцев по поводу пошлин Трампа

Справедливые пошлины принесут выгоду и США, и Украине

Соединенные Штаты Америки вводят новые общие пошлины в 10%, которые затронут и украинский экспорт. В то же время, для Украины не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

Как сообщает министр экономики Украины Юлия Свириденко, наша страна экспортировала в США в 2024 году товаров на сумму 874 млн долларов, из которых 363 млн долларов приходилось на чугун, а 112 — на трубы.

В то же время импорт американской продукции в Украину составил 3,4 млрд долларов. Украинские пошлины на американские товары остаются достаточно низкими: на автомобиле — 10%, на нефть и уголь — 0%.

"Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", — написала Свириденко.

Учитывая, что Украина поставляет в США более 600 различных категорий товаров (в частности, 65 видов продукции на сумму более 1 млн долларов), переговоры по корректировке пошлин выглядят вполне реальными.

Как отметила министр экономики, Украине как надежному союзнику и партнеру предстоит американский рынок. Справедливые пошлины принесут выгоду обеим странам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также прокомментировал новые пошлины Трампа и объяснил, чем торговые войны угрожают Украине.