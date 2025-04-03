Киев нанял адвокатов: в США раскрыли новые детали соглашения по поводу полезных ископаемых

Работа над соглашением не останавливается

Вскоре украинская сторона прибудет в США для продолжения работы над соглашением о полезных ископаемых. Киев нанял для этого адвокатов.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Bloomberg. Отмечается, что Штаты убеждены в необходимости подписания вышеуказанного соглашения как можно скорее.

По словам Бессента, украинская делегация может приехать в Вашингтон в конце этой недели (4-6 апреля) или в начале следующей. Основная цель этого визита – обсуждение предложенного Штатами соглашения о полезных ископаемых. Украина плодотворно работает над документом, уже известно, что Киев нанял адвокатов.

"Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", — настаивает Бессент.

В то же время в украинской сети уже писали о содержании последнего варианта соглашения от США и какие пункты у него есть. На эту информацию сразу же отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что сам еще не видел соглашения, а нардепы якобы откуда-то его уже прочли.

Заметим, что в соглашении речь идет о редкоземельных металлах — это 17 металлических элементов, содержание которых в земной коре очень низкое. Они обладают уникальными физическими, химическими и магнитными свойствами и широко используются в современной технике и промышленности.

К ним относятся: Sc – скандий, Y – иттрий, La – лантан, Ce – церий, Pr – празеодим, Nd – неодим, Pm – прометий, Sm – самарий, Eu – европий, Gd – гадолиний, Tb – тербий, Dy – диспрозий, Ho – гольмий, Er – эрбий, Tm – тулий, Yb – итербий, Lu – лютеций.

Карта полезных ископаемых Украины

Какие редкоземельные металлы имеет Украина

Скандий (Sc) – используют для создания суперпрочных сплавов и авиационной промышленности. Итрий (Y) – привлекается для создания лазеров, аккумуляторов и ядерной энергетики. Лантан (La) – используется в производстве батарей. Церий (Ce) – применяют в стекольной промышленности и для создания сплавов. Неодим (Nd) – используют для изготовления магнитов в двигателях транспорта и ветрогенераторах. Самарий (Sm) – основной элемент ядерной промышленности и для изготовления магнитов. Европий (Eu) – применяется для производства люминофоров и дисплеев. Гадолиний (Gd) – используется в реакторах и медицинских технологиях. Диспрозии (Dy) – применяют для создания магнитов. Тербий (Tb) – используется в электронике, магнитах и дисплеях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно знать о соглашении по поводу полезных ископаемых между Украиной и США.