Почти ровесница Вселенной: в космосе нашли гигантскую черную дыру, как она выглядит (фото)

Данная Черная дыра в несколько раз тяжелее Солнца

Исследователи Европейского космического агентства (ESA) обнаружили в Космосе еще одну Черную дыру, которая по своим параметрам в миллиарды раз тяжелее Солнца.

Об этом сообщается на странице агентства в Instagram. Ученые обнаружили Черную дыру с помощью космического телескопа "Хаббл". По данным исследований, эти дыры были обнаружены в галактиках, существовавших всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Кроме того они дают представление о том, как появились Черные дыры большего размера.

Вот так выглядят эти Черные дыры с помощью телескопа. Данное исследование поможет человечеству лучше понять эволюцию галактик и формирование этих колоссальных космических гигантов.

Космический телескоп "Хаббл", представляет собой сооружение цилиндрической формы протяжённостью 13,3 м, окружность которого составляет 4,3 м. Он находится на орбите с 1990 года: с его помощью можно увидеть 265 тысяч галактик, образовавшихся за период от 13,3 миллиарда до 500 миллионов лет назад.

Данный телескоп находится на расстоянии примерно 569 километров от орбиты Земли, оборот вокруг нашей планеты совершает примерно за 1.5 часа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученые недавно нашли объяснение еще одной загадке Солнечной системы. Так они высказали мнение, что неуловимая Планета 9 может оказаться не более, чем ошибкой в расчетах.