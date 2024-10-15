Украинский историк развенчал распространенный миф о трипольской культуре на примере хлеба

Загадочная культура периода энеолита до сих пор плохо изучена

Трипольцы не могли выпекать хлеб, так как они выращивали твердые сорта злаков и могли получать из них только крупу. Находки говорят о трипольской культуре как о сообществе ранних земледельцев, которые использовали зернотерки и не умели получать муку из злаковых.

Об этом заявил украинский историк, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) Вадим Назаренко. По его словам, современный "Трипольский хлеб" — это банальный маркетинговый ход, который не имеет с реальностью ничего общего.

"Прикол и в том, что трипольцы выращивали твердые сорта злаков и пользовались зернотерками. Простым языком: с тогдашним уровнем технологий и агрокультуры они могли получить только крупу. Муку — нет. Поэтому хлеба они не могли испечь", — отметил Назаренко.

Историк также напомнил о том, что трипольскую культуру открыл известный археолог Викентий Хвойка в 1898-м году и во время проведения многочисленных раскопок он нашел шишковидные окаменелости. Долго именно их считали окаменевшим хлебом, однако современный анализ показал, что это копролиты (окаменелые экскременты) волка или собаки.

"Читайте книгу Галины Пашкевич "Хлеб древней Украины". Это хорошая книга по истории с/х культур на землях Украины через призму палеоботаники", — резюмировал историк.

Напомним, трипольскую культуру открыл известный археолог Викентий Хвойка в 1898-м. Название свое она получила от села Триполье под Киевом, в котором во время раскопок Хвойка сделал наиболее значимые находки.

Трипольская культура была распространена в эпоху энеолита на территории Украины на запад от Днепра и в Молдавии, а также в восточной Румынии, где её называют культурой Кукутени (Кукутень). Наиболее богаты на трипольское наследие Винницкая и Черкасская области.

На смену трипольцам пришли индоевропейские народы Ямной культуры. Находки говорят о трипольской культуре как о сообществе ранних земледельцев. Этой культуре уже был известен металл — медь и золото. Учёные предполагают, что в земледелии Триполья применялись соха, а в качестве тягловой силы — волы.

При огромном обилии поселений и материальных предметов трипольской культуры практически отсутствуют погребения, принадлежащие ей. Найдено очень мало останков носителей культуры и по этой причине генетически эта культура плохо изучена.

Археологические памятники трипольской культуры на территории Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве широкой публике показали макет храма людей трипольской культуры. Археологи нашли остатки здания на территории села Небеловка Кировоградской области.