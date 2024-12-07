Ядерку США охраняет около сотни дельфинов. Ученые рассказали, в чем их секрет

Их используют и для поиска мин, и для военных операций

Американские военные используют дельфинов на военно-морской базе подлодок Кингз-Бэй в Джорджии и на военно-морской базе Кицап вблизи Сиэтла, где они защищают четверть ядерного арсенала США.

Об этом пишет IFLScience. Отмечается, что дельфинов ВМС штатов начали дрессировать еще в 1959 году.

В 1980-х годах в военно-морских объектах США проживало более 100 дельфинов, на которых выделяли 8 миллионов долларов. Дельфинов научили носить камеры во рту, передавать сообщения и даже определять местонахождение вражеских водолазов. Так же морских львов научили извлекать мины из морского дна, тогда как белухи патрулировали воды и искали угрозы.

"Во время войны во Вьетнаме дельфинов даже отправляли в Камранский залив на юго-востоке Вьетнама, где они вели подводное наблюдение и защищали военные лодки от вражеских пловцов", — говорится в материале.

По словам ученых, дельфины очень способные животные. Они эволюционировали так, что могут составлять карту своей среды посредством эхолокации – способности "видеть" сквозь звуковые волны, которые они создают, щелкая, а затем интерпретируя "эхо", когда оно отражается от объектов.

Дельфины могут создавать сложные звуки с разными частотами и формами волны, которые могут создавать невероятно детализированные "картинки" окружающей среды, включая темные или сложные условия, где технологии, созданные человеком, не могут работать.

Это делает их чрезвычайно ловкими в поиске таких объектов, как мины, на мелководье или в захламленных гаванях. В то же время дельфины также могут погружаться более чем на 30 м под поверхность и не испытывают никаких физических повреждений.

Несмотря на тактическую ценность, тема военных дельфинов все же противоречива. Существуют серьезные этические проблемы использования и эксплуатации дельфинов в этом контексте.

Сейчас в США около 85 дельфинов и несколько морских львов, которых обучает NMMP. Однако не только штаты активно используют военных дельфинов, ведь РФ во время аннексии Крыма в 2014 году изъяла украинских военных дельфинов, а год спустя приобрела еще больше.

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