Почти 100% пластика из воды удаляет новая китайская разработка: как это работает и почему важно (видео)

Распространенность пластика и его способность переносить токсины усиливают риски

Загрязнение воды пластиком, особенно в океанах, представляет значительную опасность как для морских экосистем, так и для здоровья человека. Исследования выявили микропластик не только в океанской воде, но и в морепродуктах и даже в питьевой воде. Исследования показывают, что микропластик может преодолевать биологические барьеры, попадать в кровь и органы, что может привести к острым и хроническим проблемам со здоровьем.

Команда китайских исследователей разработала уникальную пену, изготовленную из природных материалов – хитина из костей кальмаров и целлюлозы из хлопка, – которая может удалить до 99,9% микропластика из воды. По словам исследователей, на адсорбционную способность материала практически не влияют неорганические частицы, тяжелые металлы, органические загрязнители и микроорганизмы в воде.

Главное – она биологически разлагается и вроде бы не загрязняет воду. В начальных тестах материал поглощал почти 100% четырех распространенных типов микропластика: полистирола, полипропилена, полиметилметакрилата и полиэтилентерефталата. Пену можно использовать несколько раз. В течение пяти циклов очистки он поддерживал эффективность удаления микропластика на 95-98%.

Что такое микропластик

Микропластик — крошечные частицы, образующиеся в результате разложения большего пластика, которые повсеместно распространены в морской среде. Микропластик может поглощать токсичные химические вещества из окружающей воды и действовать как переносчик этих загрязняющих веществ, когда их проглатывают морские организмы. Это явление приводит к биоаккумуляции, когда токсины концентрируются вверх по пищевой цепи, в конечном счете воздействуя на крупную рыбу и даже на людей, потребляющих морепродукты или воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все больше ученых ищут вдохновение в природных материалах для борьбы с загрязнением. В США предложили использовать волосы для борьбы с разливами нефти.