Отдохнуть не удастся и на выходных: какой силы будет магнитная буря в конце недели

В ближайшие дни магнитное поле нашей планеты будет ощущать на себе пятибалльный геомагнитный шторм

Хотя сильный семибалльный шторм закончился, но на Земле 3-5 января продолжит держаться пятибалльная магнитная буря. Она возникнет вследствие выброса корональной массы (СМЕ) и потока солнечного ветра.

Как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предостерегают о незначительных геомагнитных штормах класса G1 на 4 и 5 января. Они возникнут в результате СМЕ и потока солнечного ветра.

"Это должно быть относительно незначительное событие, гораздо менее интенсивное, чем сильный шторм класса G4 1 января", — говорят астросиноптики.

Магнитные бури на Земле в течение 30 декабря 2024-5 января 2025

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обнародован график геомагнитных колебаний до конца текущей недели.

В настоящее время, 3 января, держится магнитная буря 5 баллов, которая прогнозируется и в течение 4 и 5 января.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в первые выходные января.