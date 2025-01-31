Из-за погодных аномалий в Украине можно будет выращивать хурму и бананы, а вот с картофелем будет проблема

Предполагают, что на северо-востоке Украины будет тепло, как в Крыму

Аномально теплая зима в Украине повлекла за собой неожиданное явление — цветы начали расцветать значительно раньше обычного срока. Озимые культуры также быстро созревают, кое-где на месяц раньше обычного. Это создает условия для потенциального третьего урожая.

Об этом рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью "Главкому". Она отметила, что третьим посевом фермеры уже выбирают гречку и она успевает созреть к октябрю.

Хурма заменит картошку?

С потеплением климата Украина может получить доступ к выращиванию субтропических культур. К примеру, в Харькове температура до конца века может сравниться с нынешней крымской. В Тернопольской области станет возможным выращивание таких культур, как хурма, цитрусовые и инжир. Некоторые ученые уже называют Полесье "новым маслозерновым поясом Украины", поскольку там сохраняется баланс тепла и влаги, тогда как юг постепенно страдает от ее нехватки.

Несмотря на потепление, остаются значительные риски весенних вторжений холодного воздуха, говорит эксперт. В апреле в Украине не редкие заморозки. Селекционеры уже вывели сорта растений, которые могут адаптироваться к украинским условиям. В киевском ботаническом саду, например, хурму успешно выращивают более 30 лет.

Привычные овощи станут дефицитом

Увеличение температуры оказывает существенное влияние на выращивание картофеля, огурцов и капусты. В июне, когда растет картофелина, почва не должна быть слишком горячей, иначе культура начнет гнить. На юге Украины уже сложились неблагоприятные условия для картофеля, требующего изменения сроков посадки или внедрения новых технологий.

Огурцы и капусту становится сложнее выращивать — они нуждаются в значительном количестве влаги. Ее дефицит становится все заметнее, снега зимой мало, а малые реки пересыхают. Старые подходы, когда овощи высаживали весной и просто поливали при необходимости, уже не работают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменения климата, которые в Украине усиливаются влиянием от боевых действий, могут быть еще более радикальными. Ученые прогнозируют, что климат станет нестабильным – периоды засух будут меняться наводнениями. Это скажется на агросекторе — кофе уже подорожал в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.