Угроза из космоса нависла над гражданской авиацией: ученые оценили риски катастрофы

Опасность растет с каждым новым космическим запуском

Авиационная отрасль с каждым годом сталкивает с новыми рисками. Например, частые космические запуски увеличивают вероятность того, что космический мусор пролетит где-то на загруженном воздушном маршруте.

Об этом говорят ученые Университета Британской Колумбии (Канада), передает Newsweek. Эти падающие обломки могут увеличить затраты на безопасность для авиакомпаний, что повысит стоимость полетов для обычных людей.

Они проанализировали данные о пролетах космического мусора в самый загруженный день 2023 года, чтобы рассчитать риски того, что какой-то объект из космоса пролетит через участок, используемый гражданской авиацией.

Как оказалось для регионов с пиковой плотностью движения, вроде над Денвером (штат Колорадо) вероятность падения обломков составляла 26% в год. Также они рассчитали вероятность столкновения с самолетом — она составила 1 к 430 000. Пока эта цифра очень незначительна, но с увеличением запусков, будет увеличиваться и шансы на чрезвычайный инцидент.

Отмечается, что в прошлом году было 258 успешных запусков ракет и 120 неконтролируемых падений обломков. На орбите при этом остается около 2300 корпусов от ракет, которые рано или поздно упадут на поверхность.

При этом, инциденты с нарушением воздушного пространства тоже были. Например, в 2022 году была перекрыта часть испанского и французского воздушного пространства из-за падения 20-тонного куска ракеты.

Еще одним эпизодом был недавний взрыв ракеты SpaceX Starship, когда властям некоторых штатов тоже приходилось вводить экстренный запрет на полеты. Однако в этом случае у них примерно было понимание траектории падения обломков, в то время как космический мусор может свалиться с орбиты в любое время и в любом месте.

Как сообщалось ранее, SpaceX потеряла космический корабль Starship во время седьмого тестового полета 17 января. Связь с кораблем прервалась через 9 минут после старта.