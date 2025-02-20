Жители Земли увидят необычный парад планет: когда и где произойдет

Подобное явление можно будет увидеть через 15 лет

В феврале 2025 года у жителей Земли будет возможность увидеть уникальное явление — парад планет. Семь планет (Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн) выстроятся в линию после заката в ночь на пятницу, 28 февраля.

Об этом сообщает Dailymail. Это будет лучшее время, чтобы наблюдать за уникальным космическим явлением.

Также сообщается, что парад планет можно будет снова наблюдать только через 15 лет, т.е, в 2040 году.

Однако некоторые планеты находятся далеко от Земли, например, Уран и Нептун — последняя будет находиться рядом с Венерой и Сатурном. Их нужно будет рассмотреть с помощью бинокля, телескопа или подзорной трубы — невооруженным глазом их будет весьма трудно увидеть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые рассказали, когда появились кольца Сатурна. Большинство теорий указывали на то, что их возраст составляет 100-300 миллионов лет, то есть, что они появились примерно во времена правления динозавров. А новое исследование готово подвергнуть эти выводы сомнению.