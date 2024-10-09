Увидеть одну из самых ярких комет года можно со среды: инструкция, где ее искать в ночном небе

Следующий раз приблизится к земле комета предположительно через сотни, а то и тысячи лет

Октябрь богат астрономическими явлениями. Не успели украинцы насладиться метеоритным дождем Дракониды, как в ночном небе готовится "зажечь" новая яркая гостья.

Комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS будет между Землей и Солнцем с ночи на 10 октября – это значительно увеличит ее яркость. Эта комета была открыта в январе прошлого года, она пришла из облака Оорта во внутреннюю часть Солнечной системы.

Астрономы ожидают, что комета будет особенно яркой, возможно, даже превзойдет Юпитер на ночном небе. Потенциальной его можно будет увидеть до конца месяца. Такой шанс может выпасть единственный раз в жизни – комета может вращаться вокруг Солнца раз в 80 000 лет.

Где искать комету в небе Украины в зависимости от дня октября

Михаил Чубарец из астроканала "Небо Сегодня" составил подробную инструкцию, где искать комету на вечернем небе. Он отмечает, что максимальный блеск комета достигнет 12 октября. Комета пролетит на расстоянии до Земли в 70 млн. км.

Tsuchinshan-ATLAS является замороженным куском материала, оставшимся от рождения Солнечной системы. Комета начинает таять, когда она приближается к Солнцу, отращивая "хвост". Чем больше в нем пыли, тем хвост будет ярче.

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном явлении, которое украинцы смогут увидеть в марте 2025 года. Затемнение будет видно не со всей территории страны.