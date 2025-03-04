Загадка 1500-летнего скелета: как женщина в цепях разрушает стереотипы (фото)

Женщина сделала это по собственной воле

Израильские археологи совершили открытие, заставляющее переосмыслить устоявшиеся взгляды на византийское монашество. Из-под слоев многовековой истории предстала женщина, чья жизнь была наполнена строгим аскетизмом, ранее считавшимся исключительно мужской прерогативой.

Раскопки в монастыре Хирбат эль-Масани, близ Иерусалима, обнаружили скелет, скованный тяжелыми металлическими цепями. Долгое время считалось, что подобные практики были присущи только мужчинам-монахам, которые стремились к духовной чистоте с помощью физических ограничений. Однако современные технологии раскрыли правду: останки принадлежали женщине.

Состояние костей осложнило определение пола обычными методами, поэтому исследователи применили инновационную технику – протеомику зубной эмали. Это и обнаружило, что останки принадлежали женщине. Это открытие стало подлинной сенсацией, ведь до сих пор не существовало археологических доказательств участия женщин в столь экстремальных формах аскетизма.

Остатки женщины в цепях

Аскетизм, как явление, получил распространение в раннем христианстве, особенно после того, как оно стало доминирующей религией Римской империи. Монахи стремились дисциплинировать тело ради духовного совершенствования, прибегая к различным практикам, от жизни на столбах до ношения цепей и длительных постов.

Церковь Эль-Масани с гробницей

Это открытие является первым материальным доказательством участия женщин в крайних формах самоумерщвления. Монастырь Хирбат эль-Масани, расположенный на паломническом пути в Иерусалим, был не только местом поклонения, но и убежищем для паломников. Присутствие женщины-аскета здесь свидетельствует об активном участии женщин в монашеской жизни. Археологи планируют изучить другие византийские монастыри, чтобы найти подобные случаи.

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