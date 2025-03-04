В Италии, прямо рядом с другой достопримечательностью, из воды восстала древняя римская вилла (фото)

Из-под воды озера Фузаро появились руины некогда роскошной римской виллы

Недалеко от Неаполя, в Италии, из вод озера Фузаро неожиданно появились остатки древней римской виллы. Причиной этого удивительного явления стал брадисейсм – геологический процесс, вызванный движением магмы под поверхностью Земли.

Озеро Фузаро, расположенное в коммуне Баколи, является частью Флегрейских полей – огромной вулканической кальдеры. Влияющий на этот регион на протяжении веков Брадисейсм привел к поднятию суши на 138 сантиметров с 2005 года, включая 20-сантиметровое увеличение в 2024 году.

Это поднятие привело к отступлению береговой линии и обнажило фундамент римской виллы, которая ранее была затоплена. Виллу идентифицировали с помощью аэрофотосъемки, и сейчас ее исследует Управление археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя.

Пока на остатках виллы обитают утки

Остатки виллы в озере Фузаро

Мэр Баколи сообщил, что были обнаружены стены и комнаты римской эпохи, которые, вероятно, принадлежали к роскошному особняку. Он предположил, что рядом могли находиться термы. Рядом с найденной виллой — Casina Vanvitelliana (Дом Ванвителли) — охотничий домик на островке озера Фузаро. Соединённый деревянным мостиком с берегом озера, где когда-то расстилались охотничьи угодья неаполитанских королей.

Территория вокруг озера Фузаро известна своим богатым римским наследием. Рядом находятся частично затопленные руины Байе, древнеримского курортного города, а также развалины Помпеи и Геркуланума, погибших во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Помпеях нашли хорошо сохранившиеся древние термы. Рядом с ними был сад и банкетный зал.