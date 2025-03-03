Могила фараона, утраченный "город золота" и не только: три революционных открытия в Египте (фото, видео)

Утраченный город фараона Аменхотепа III вернулся из песков истории

История Египта – бесконечный источник открытий. В последние дни февраля ученые совершили ряд сенсационных находок и завершили раскопки особого города. "Телеграф" собрал основные находки ученых.

"Город золота": археологи раскрыли тайны древнего Египта

В Египте, близ Луксора, после 3000 лет под песком полностью раскопали "Город золота", известный как Атон. Оно являлось центром золотодобычи во времена правления фараона Аменхотепа III. Эта археологическая находка, обнаруженная в 2020 году, считается одной из самых важных после гробницы Тутанхамона.

Сохранились руины города

Это был большой город с постройками, храмами и банями, нашли также многочисленные артефакты. Команда также обнаружила остатки шахтерского лагеря с полностью оборудованным объектом для добычи золота. Во время раскопок было найдено 628 острак, написанных иероглифическими, демотических и греческими письменами, статуэтки, декоративные изделия, а также коллекцию бронзовых монет времен Птолемеев. Архитектурные элементы были раскопаны, документированы, отреставрированы и перенесены на безопасную территорию — за пределами современного шахтерского центра.

Карнакский храм раскрывает тайны: найдены ювелирные изделия Двадцать шестой династии

При раскопках в Карнакских храмах, в северо-западном секторе, египетско-французская миссия обнаружила ряд ювелирных изделий, датируемых началом Двадцать шестой династии. Находка включает золотые и металлические кольца, амулеты, броши и бусины, которые были найдены в разбитом глиняном сосуде, но хорошо сохранились.

Золотые украшения датируются началом 26 династии.

Коллекция ювелирных изделий включает в себя тройную статую богов Амона, Мута и Хонсу, а также амулеты в виде животных. После ресторана их выставят в Луксорском музее. Раскопки продолжаются в районе севернее храма, где обнаружены большие глиняные здания, которые, вероятно, использовались в качестве мастерских или складов.

В Египте найдена гробница фараона Тутмоса II

В Египте объединенная египетско-британская миссия совершила сенсационное открытие: вблизи Луксора найдена гробница фараона Тутмоса II, первое царское захоронение найдено за последние сто лет. Расположенная к западу от Долины царей, она стала последней утраченной гробницей правителей 18-й династии.

Мумия Тутмоса II

Идентифицировать гробницу удалось благодаря алебастровым сосудам с именами Тутмоса II и его супруги, царицы Хатшепсут. Среди находок были части погребальной мебели и фрагменты потолка, расписанные голубыми и желтыми звездами, что является характерным признаком царских захоронений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на севере тоже начался археологический "бум". Ледовая археология, когда из-за потепления со льда появляются важные артефакты, особенно популярна в Норвегии — уже удалось найти немало интересного.