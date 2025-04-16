Летнее тепло, но не везде: где в Украине будет холоднее всего 16 апреля

Одесситам и киевлянам лучше пока не расслабляться

В среду, 16 апреля, перед очередным похолоданием, которое ждет нас в конце месяца, весна побалует летним теплом. Однако повезет не всем регионам.

В некоторых областях пройдут небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет на западе и юго-востоке страны. Там воздух прогреется до +20…+23 градусов. Примечательно, что в Одесской области ртутные столбики не смогут преодолеть 14-градусный барьер. Не слишком жарко будет в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях, где максимальная температура будет около +16… +17 градусов.

В то же время синоптик Наталка Диденко просит киевлян одеваться потеплее, поскольку температура в столице не поднимется выше +12… +14 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, осадки в виде небольшого дождя ожидаются в западных регионах, а также на Житомирщине, Винничине, Киевщине, Черниговщине, Черкасчине и Кировоградщине. На остальной территории будет преобладать переменная облачность.

"Будет добавлять весеннего образа окружающей среде активный ветер южного происхождения: к штормовым порывам 15-20 метров в секунду в западных, северных, части центральных областей. На юге и востоке ветер будет более сдержанным, умеренным", – пишет синоптик Наталка Диденко.

Напомним, магнитные бури продолжают бушевать на Земле. В эти дни точно не стоит ожидать их спада, ведь они прогнозируются почти до конца рабочей недели. Геомагнитные штормы, вероятно, вызовет выброс корональной массы с Солнца.