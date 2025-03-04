Загадка 1500-річного скелета: як жінка у ланцюгах руйнує стереотипи (фото)

Жінка зробила це, найімовірніше, за власної волі

Ізраїльські археологи здійснили відкриття, яке змушує переосмислити усталені погляди на візантійське чернецтво. З-під шарів багатовікової історії постала жінка, чиє життя було наповнене суворим аскетизмом, що раніше вважався виключно чоловічою прерогативою.

Розкопки в монастирі Хірбат ель-Масані, що поблизу Єрусалима, виявили скелет, скутий важкими металевими ланцюгами. Довгий час вважалося, що подібні практики були притаманні лише чоловікам-ченцям, які прагнули духовної чистоти через фізичні обмеження. Однак, сучасні технології розкрили правду: останки належали жінці.

Стан кісток ускладнив визначення статі звичайними методами, тому дослідники застосували інноваційну техніку – протеоміку зубної емалі. Це і виявило, що останки належали жінці. Це відкриття стало справжньою сенсацією, адже до цього часу не існувало археологічних доказів участі жінок у настільки екстремальних формах аскетизму.

Рештки жінки в ланцюгах

Аскетизм, як явище, набув поширення в ранньому християнстві, особливо після того, як воно стало домінуючою релігією Римської імперії. Ченці прагнули дисциплінувати тіло заради духовного вдосконалення, вдаючись до різноманітних практик, від життя на стовпах до носіння ланцюгів та тривалих постів.

Церква Ель-Масані з гробницею

Це відкриття є першим матеріальним доказом участі жінок у крайніх формах самоумертвіння. Монастир Хірбат ель-Масані, розташований на паломницькому шляху до Єрусалима, був не лише місцем поклоніння, але й притулком для паломників. Присутність жінки-аскета тут свідчить про активну участь жінок у чернечому житті. Археологи планують дослідити інші візантійські монастирі, щоб знайти подібні випадки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в лютому в Єгипті відкопали першу за останні 100 років гробницю фараона, знайшли вишукані золоті прикраси та ціле місто. Воно було в пісках тисячі років.