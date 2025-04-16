Байден выступил и открыто раскритиковал Трампа: что сказал и как отреагировали в Белом доме

Выступление Байдена уже вызвало истерику в Белом доме, где выложили аж пять сообщений на эту тему.

Бывший президент США Джозеф Байден впервые высказался о работе новой администрации Дональда Трампа. Он подверг Белый дом жесткой критике, заявив, что за почти 100 дней работы администрация нанесла Соединенным Штатам исключительно вред и разрушение.

Об этом он заявил на Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью (ACRD), сообщает CNN. Байден отметил, что новая администрация сократила численность государственных служащих и парализовала работу сайта Управления социального обеспечения. По его словам, важно защищать программы социального обеспечения, которые администрация Трампа планирует урезать.

"Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. Это просто захватывает дух, насколько стремительно все произошло", – добавил он.

Первое выступление Байдена с момента инаугурации Трампа вызвало в Белом доме истерику. Управление соцобеспечения действующей администрации выложило целых пять постов на эту тему, обвинив экс-президента якобы во "лжи американцам". В частности, там заявили, что не закрыли ни одного отделения службы соцобеспечения, сохранили половину технологического отдела, обновляют предоставление услуг, в том числе телефонных, и внедряют инструменты искусственного интеллекта.

Кроме того, в Управлении опубликовали ряд сомнительных заявлений – что, якобы, были выявлены миллиарды долларов незаконных платежей в 2015-2022 финансовых годах, и что Трамп "неоднократно обещал защитить систему социального обеспечения и обеспечить более высокую заработную плату для пожилых людей, прекратив облагание помощи налогами". Также Байден обвинен в том, что более 2 млн нелегальных мигрантов якобы получили номера социального страхования в 2024 году. Ни одно из этих заявлений не имеет каких-либо подтверждений.

Отметим, за первые месяцы пребывания Дональда Трампа в должности президента США расходы федерального правительства значительно возросли, несмотря на все усилия сформированного Трампом "Департамента по эффективности правительства" (DOGE) во главе с Илоном Маском, который пытался "сократить расходную часть" американского бюджета, делая это очень сомнительными средствами. Рост федеральных расходов правительства США составил более 154 млрд долларов – огромную цифру.

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. Администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки. При этом решение Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".