После удара россиян по Сумам в Вербное воскресенье в Вашингтоне возникли вопросы

США не будут снимать санкции с России до того момента, пока российский режим не согласится на прекращение огня. Реализация желания России избавиться от наложенных санкций зависит исключительно от действий Кремля.

Об этом заявила представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Темми Брюс во время брифинга. Она отметила, что США работают над достижением перемирия в Украине.

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", – сказала Брюс, комментируя вопрос о возможности ослабления санкционного давления на Россию в рамках переговоров о мирном соглашении в Украине.

Кроме того, отметила она, после удара россиян по Сумам в Вербное воскресенье в Вашингтоне возникли вопросы. В Белом доме видят, кто реально предан делу прекращения огня и достижения мира – и это, похоже, не Россия.

Отметим, что по данным СМИ, несколько чиновников президента США Дональда Трампа, в том числе государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог советуют ему занять более жесткую позицию в отношении главы России Владимира Путина. Однако Трампу более близка позиция спецпосланника Стива Виткоффа, поклонника российских нарративов, который считает, что Путин хочет заключить мир и предлагает отдать ему четыре области Украины (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую).

Тем временем демократы в Палате представителей Конгресса США представили новый законопроект, направленный на поддержку Украины и усиление санкций против России. Документ появился 14 апреля как ответ на позицию администрации президента Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны.

Недавно действующий президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, введенных еще администрацией Джо Байдена. Согласно указу, опубликованному в Федеральном реестре США, на один год продлено чрезвычайное положение, введенное после российской агрессии против Украины.