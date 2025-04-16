Нужно было работать? Хватит ли 15 лет стажа украинцу, чтобы иметь от 10 тысяч пенсии

На выплату в 10 тысяч гривен в 65 лет с 15 годами стажа могут рассчитывать лишь те, кто имеет значительную зарплату

Чтобы выйти на пенсию в 2025 году в 65 лет, украинцу нужно наработать от 15 лет стажа. Хватит ли этих лет для того, чтобы его выплата на отдыхе не была меньше 10 тысяч гривен.

Это решил узнать "Телеграф". Для этого мы использовали специальный пенсионный калькулятор.

Согласно данным, 15 лет страхового стажа достаточно для 65-летнего украинца, который решил выходить на отдых в 2025 году. Он сможет оформить себе выплату в 10 тысяч гривен при условии, что его ежемесячная заработная плата будет составлять 61 тысячу гривен. При этом мужчина должен выходить на пенсию на общих условиях и не должен принадлежать к льготной категории населения, например ветеран войны, дети войны, почетный донор и тому подобное.

Напомним, что в Пенсионном фонде объясняли, какое количество стажа нужно для оформления пенсии. Итак, в 2025 году в 60 лет можно выйти на отдых при условии приобретения не менее 32 лет стажа, в то же время в 63 — от 22 до 31 года, а в 65 — от 15 до 21 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров могут назначить пенсию, которая составит всего 800 гривен.