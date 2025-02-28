Тающие ледники Норвегии открывают загадочные артефакты (фото)

Возраст находок между каменной эпохой и Средневековьем

В Норвегии археологи продолжают делать открытия, исследуя стремительно отступающие ледниковые поля из-за изменения климата. Таяние льда открывает тысячелетние артефакты, проливающие свет на жизнь и быт древних цивилизаций, когда-то населявших эти территории.

В стране обнаружено уже более 4500 уникальных находок. Ледниковая археология, новая область науки, позволяет исследователям получить неоценимую информацию о том, как древние люди путешествовали, охотились и торговали. Как отмечает археолог Эспен Финстад, более половины всех известных ледниковых артефактов мира происходят именно из Норвегии.

Особенно богат находки ледниковый участок Лендбреен, который служил важным торговым и охотничьим маршрутом в период викингов и средневековья. Летнее таяние 2024 года повлекло за собой всплеск открытий. Среди самых ценных находок — две хорошо сохранившиеся стрелы, одна из которых лежала прямо на поверхности льда. Такие артефакты обычно нуждаются в раскопках, поэтому эта находка стала настоящей археологической сенсацией.

Найдено старинное орудие

Некоторым предметам сотни, а то и тысячи лет

Также обнаружены наконечники стрел, изготовленные из речных мидий, что свидетельствует о существовании сложных торговых сетей. Кроме того, найдено множество загадочных артефактов – фрагменты ткани, кожаные изделия и деревянные предметы неизвестного назначения. Только в 2024 году исследователи зафиксировали более 50 таких неопознанных находок в Лендбрине.

Как отступает ледник

Ранее также обнаружили " Lysstokk " — объект представляет собой маленькую коробку с отверстиями. Когда ее открыли в лабораторных условиях, внутри был воск. Известно, что в древней Норвегии для транспортировки света между фермой и конюшнями использовали "световую палку". Это именно она – находка, сделанная из сосны, датируется между 1475-1635 годами нашей эры, то есть в самом конце Средневековья или чуть позже. Это отодвигает на десятилетия находки подобных первобытных фонариков. Ее обнаружили в нацпарке Брегаймен.

Древний "фонарик" для выхода на улицу ночью

Находки иногда лежат прямо на поверхности

Ранее "Телеграф" рассказывал об археологической находке, что значительно увеличивает век Великой китайской стены. Археологи раскопали часть стены, построенной первой.