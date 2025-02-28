Тающие ледники Норвегии открывают загадочные артефакты (фото)
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Возраст находок между каменной эпохой и Средневековьем
В Норвегии археологи продолжают делать открытия, исследуя стремительно отступающие ледниковые поля из-за изменения климата. Таяние льда открывает тысячелетние артефакты, проливающие свет на жизнь и быт древних цивилизаций, когда-то населявших эти территории.
В стране обнаружено уже более 4500 уникальных находок. Ледниковая археология, новая область науки, позволяет исследователям получить неоценимую информацию о том, как древние люди путешествовали, охотились и торговали. Как отмечает археолог Эспен Финстад, более половины всех известных ледниковых артефактов мира происходят именно из Норвегии.
Особенно богат находки ледниковый участок Лендбреен, который служил важным торговым и охотничьим маршрутом в период викингов и средневековья. Летнее таяние 2024 года повлекло за собой всплеск открытий. Среди самых ценных находок — две хорошо сохранившиеся стрелы, одна из которых лежала прямо на поверхности льда. Такие артефакты обычно нуждаются в раскопках, поэтому эта находка стала настоящей археологической сенсацией.
Также обнаружены наконечники стрел, изготовленные из речных мидий, что свидетельствует о существовании сложных торговых сетей. Кроме того, найдено множество загадочных артефактов – фрагменты ткани, кожаные изделия и деревянные предметы неизвестного назначения. Только в 2024 году исследователи зафиксировали более 50 таких неопознанных находок в Лендбрине.
Ранее также обнаружили " Lysstokk " — объект представляет собой маленькую коробку с отверстиями. Когда ее открыли в лабораторных условиях, внутри был воск. Известно, что в древней Норвегии для транспортировки света между фермой и конюшнями использовали "световую палку". Это именно она – находка, сделанная из сосны, датируется между 1475-1635 годами нашей эры, то есть в самом конце Средневековья или чуть позже. Это отодвигает на десятилетия находки подобных первобытных фонариков. Ее обнаружили в нацпарке Брегаймен.
Ранее "Телеграф" рассказывал об археологической находке, что значительно увеличивает век Великой китайской стены. Археологи раскопали часть стены, построенной первой.