Госдепартамент возмутился и заблокировал бюджетный проект Белого дома

Государственный департамент США заблокировал ряд положений проекта бюджета США авторства Административно-бюджетного управления Белого дома. В частности, заблокирован пункт, в котором предлагалось полностью прекратить финансирование НАТО со стороны США.

Об этом сказала представитель Государственного департамента США Темми Брюс, сообщает NBC News. Издание ознакомилось с проектом нового бюджета, и там сказано, что финансирование Госдепартамента и программ агентства USAID, которые еще не успели разгромить трамписты, будет сокращено до 28,4 млрд долларов, что в два раза меньше, чем было в прошлом бюджете.

Кроме того, управление требует сократить финансирование более 20 международных организаций на 89% – до 169 млн долларов с нынешних 1,4 млрд, в том числе полностью отменить финансирование ООН и НАТО. Это возмутило Госдепартамент.

"Меня действительно беспокоит слово "ликвидировать"... Секретарь Рубио уже подтвердил нашу полную приверженность НАТО, как и президент Соединенных Штатов. Речь идет о том, чтобы сделать НАТО сильнее", — сказала Брюс, добавив, что финансирование НАТО не может быть отменено.

Отметим, что в США, похоже, значительно расширился раскол между населением по партийной линии. Мнения населения США по поводу новой тарифной политики президента Дональда Трампа, роли США в мире и оказания помощи Украине серьезно разделились в зависимости от того, какую политическую партию они поддерживают.

Крупнейшие военные государства Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за безопасность континента. Это связано с возможными изменениями в политике США в отношении НАТО и необходимостью снизить зависимость от американской военной поддержки.