Папе Римскому стало хуже: врачи провели экстренные процедуры

Ватикан бьет тревогу: Папе Римскому снова стало плохо.

Состояние Папы Римского Франциска остается тяжелым. В последние дни у понтифика дважды случались эпизоды острой дыхательной недостаточности, вызванные скоплением слизи в бронхах и бронхоспазмом.

Об этом официально сообщил Ватикан. После обеда Папе понадобилась неинвазивная механическая вентиляция легких, а также две бронхоскопии. По словам врачей, Франциск оставался в сознании и ориентированным, однако его состояние остается непредсказуемым.

Напомним, что с 14 февраля Папа Римский находится в больнице, где проходит лечение. Известно, что у него пневмония обоих легких, а также анемия, из-за чего на днях провели переливание крови.

Тем не менее, представители Ватикана уверяют, что Франциск сохраняет бодрость духа и продолжает работать даже в больничной палате.

Ватикан впервые за многие годы открыто говорит о состоянии здоровья понтифика, нарушая столетние традиции.

Ранее "Телеграф" писал о том, что выборы нового Папы Римского могут стать реальностью в случае, если действующий глава католической Церкви не сможет преодолеть болезнь.