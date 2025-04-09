Каким должен быть ваш доход, чтобы пенсия в 60 лет с 35 годами стажа не была меньше 10 тыс. грн

10 тысяч гривен пенсии предусмотрено в 2025 году для мужчин и женщин, зарабатывающих более 25 тысяч гривен

Чтобы выйти на пенсию в 2025 в Украине необходимо иметь необходимую норму страхового стажа и достичь определенного возраста. На размер выплаты также значительно влияет заработная плата. Чем она больше, чем выше пенсия.

Сколько нужно иметь зарплаты, чтобы 60-летнему украинцу с наработанной нормой стажа получать не менее 10 тысяч гривен пенсии, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Чтобы мужчине в 60 лет с 35 годами страхового стажа в текущем году выйти на пенсию и получать 10 тысяч гривен пенсии, ему должны выплачивать не менее 27 тысяч гривен зарплаты.

В свою очередь 60-летняя женщина с таким же количеством лет стажа может оформить 10 тысяч гривен пенсии, если ее зарплата составляет 26 тысяч гривен.

Обратите внимание, что эта сумма "голая", ведь мы высчитывали ее на общих условиях. Кроме того, лица не относятся ни к одной льготной категории населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, хватит ли 20 лет стажа, чтобы иметь достойную пенсию в 2025 году.